تقاضای سوداگرانه در بازار ورق حذف خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ جعفر سرقینی در آیین گشایش و امضای تفاهم نامه همکاری مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی افزود: گزارش‌هایی به وزارت صمت ارسال می‌شود که برخی کارخانه‌ها از سامانه بهین یاب سهمیه ورق فولادی را دریافت می‌کنند، اما خروجی در آن کارخانه وجود ندارد با توجه به این گزارش‌ها گروه‌هایی تشکیل و در صورت تایید این موضوع سهمیه آن کارخانه حذف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ایجاد اختلاف قیمت در بازار ارز سبب ایجاد این تقاضای سوداگرانه میشود گفت: هم اکنون تولید از تقاضا بیشتر است که با ساماندهی بازار ورق این شرایط قابل مشاهده است.

سرپرست وزارت صمت با اشاره به اینکه نو آوری در بخش صنعت و معدن وجود داشته، اما منسجم نبوده است ادامه داد: راه اندازی این مرکز نقطه عطفی در خصوص نوآوری در معادن است.

سرقینی با بیان اینکه این مرکز سبب جذب ایده‌های جدید خواهد شد گفت: باتوجه به فراخوان دائمی این مرکز، محققان میتوانند با ایده‌های نوآورانه در بخش معدن و صنایع معدنی به این مرکز مراجعه و با دریافت حمایت مالی، ایده‌های خود را عملیاتی کنند.

وی افزود: ما با راه اندازی این مرکز به دنبال افزایش راندمان، جلوگیری از خام فروشی و پیداکردن روش‌های مناسب برای فرآوری هستیم.

سرپرست وزارت صمت گفت: با توجه به اینکه ما علم مربوط به بسیاری از فرآوری‌های موجود در دنیا را در اختیار نداریم امیدواریم بتوانیم با کمک محققان به بخشی از این فناوری‌ها دست یافته و با کمک آن‌ها به معنای واقعی از معادن کشور استفاده کنیم.