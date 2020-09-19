تلاش یک رسانه صهیونیستی برای تحریک غرب علیه برنامه فضایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسرائیل هیوم» در گزارشی با عنوان «برنامه فضایی امری کلیدی در خواسته ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی محسوب می شود»، اقدام به ارائه جزئیاتی از فعالیت فضایی جمهوری اسلامی و پیشرفت‌های آن کرده است.

در بخش اصلی این گزارش که با قلم «یوزی روبین» نگاشته شده، آمده است: غرب به برنامه فضایی ایران کم توجه بوده و معتقد است که این برنامه از برنامه موشکی ایران کم خطرتر است اما این دیدگاه اشتباه است.

در ادامه این گزارش نیز تلاش شده تا به نوعی با زیر سوال بردن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، کشورهای غربی در پیشرفت فضایی ایران مقصر نشان داده شوند.

در بخش دیگری از این گزارش به برداشت‌های متفاوتی که از قطعنامه ۲۲۳۱ درباره اینکه آیا ایران می‌تواند فعالیت فضایی خود را در چارچوب آن انجام دهد یا خیر اشاره و بار دیگر قید شده که سهل انگاری کشورهای غربی درباره فعالیت فضایی ایران اشتباه بوده و خطر آن بیشتر از برنامه موشکی جمهوری اسلامی است.