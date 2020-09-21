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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۴۵

مدل جدیدی از گوشی گلکسی اس ۲۰ در راه است

مدل جدیدی از گوشی گلکسی اس ۲۰ در راه است

سامسونگ مدل‌های متنوعی از گوشی گلکسی اس ۲۰ را عرضه کرده که نسخه اولترای آن محبوبیت قابل توجهی داشته، اما این شرکت قصد دارد مدل دیگری از این گوشی را هم عرضه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، گوشی جدید گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن یا اف ای تازه‌ترین مدل از گوشی یادشده است که برخی جزئیات مربوط به آن در فضای مجازی منتشر شده است.

این گوشی یک گوشی میان رده است که در آن از نمایشگر تخت Super AMOLED و قاب پلاستیکی استفاده شده است. از این جهت گوشی یادشده به گلکسی نوت ۲۰ شباهت دارد.

پردازنده اصلی این گوشی اسنپ دراگون ۸۶۵ است و در شرایطی که قیمت این گوشی اعلام نشده پیش بینی می‌شود مدل نسل چهارم آن ۶۹۹ یورو و مدل نسل پنجم آنکه مجهز به پردازنده اگزینوس ۹۹۰ است ۷۹۹ یورو قیمت داشته باشد. رم گوشی یادشده ۶ گیگابایت و حافظه داخلی آن ۱۲۸ گیگابایت اعلام شده است.

کد مطلب 5029029

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