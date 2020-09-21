آمریکا از درون پوسیده است/ مردم عزیز ایران با آرامش زندگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در حاشیه آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و در جمع خبرنگاران گفت: ما توانستیم موازنه جنگ را معکوس کنیم، یعنی دشمنان ما بسیار قوی بودند و ما هنوز قوی نبودیم، اما نتیجه جنگ عکس موازنه اتفاق افتاد و این نتیجه یک رکورد بسیار شگفت‌انگیز است.



وی درباره تهدیدات اخیر سران آمریکا گفت: آمریکا نمادهایش را از دست داده است و حتی مردم آمریکا اکنون مرگ بر آمریکا می‌گویند. مردم مجسمه‌های نمادین را در آمریکا به زیر کشیده و پرچم آمریکا را به آتش می‌کشند.



فرمانده کل سپاه تصریح کرد: آمریکا از درون پوسیده است و در بیرون هم منزوی است‌، ملت عزیز ایران هیچ نگران نباشند و با آرامش زندگی کنند.