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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۳۴

سردار سلامی در جمع خبرنگاران:

آمریکا از درون پوسیده است/ مردم عزیز ایران با آرامش زندگی کنند

آمریکا از درون پوسیده است/ مردم عزیز ایران با آرامش زندگی کنند

فرمانده کل سپاه گفت:آمریکا از درون پوسیده است و در بیرون هم منزوی است‌، ملت عزیز ایران هیچ نگران نباشند و با آرامش زندگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در حاشیه آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و در جمع خبرنگاران گفت: ما توانستیم موازنه جنگ را معکوس کنیم، یعنی دشمنان ما بسیار قوی بودند و ما هنوز قوی نبودیم، اما نتیجه جنگ عکس موازنه اتفاق افتاد و این نتیجه یک رکورد بسیار شگفت‌انگیز است.

وی درباره تهدیدات اخیر سران آمریکا گفت: آمریکا نمادهایش را از دست داده است و حتی مردم آمریکا اکنون مرگ بر آمریکا می‌گویند. مردم مجسمه‌های نمادین را در آمریکا به زیر کشیده و پرچم آمریکا را به آتش می‌کشند.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: آمریکا از درون پوسیده است و در بیرون هم منزوی است‌، ملت عزیز ایران هیچ نگران نباشند و با آرامش زندگی کنند.

کد مطلب 5029230
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      2 3
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      خوابی یا تو ایران زندگی نمی کنی مردم ایران تو ارامش دارند زندگی می کنن اصلا با مردم زندگی کردی مردم عادی رو می گی یا همکارای خودتو ؟؟؟؟
    • ناشناس IR ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      8 0
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      والله ما از آمریکا نمیترسیم از روحانی و دولتمرداش میترسیم
    • IR ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      1 4
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      چه آرامشی سردار؟!!!مردم دارن تو بدبختی و فلاکت زندگی می کنن ... واقعاً شما نمی دونی؟! آرامش زمانی هست که اقتصاد ما در آرامش باشه والا هیچ وقت روی آرامش رو نخواهیم دید سردار!
    • رضا US ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      1 1
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      آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

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