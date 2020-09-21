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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴:۰۲

وزیر ارتباطات:

اختلال «واتس اپ» ارتباطی به شبکه ایران ندارد

اختلال «واتس اپ» ارتباطی به شبکه ایران ندارد

وزیر ارتباطات با بیان اینکه اختلال شبکه پیام رسان «واتس اپ» ارتباطی به شبکه ایران ندارد، گفت: همکارانم در حال پیگیری موضوع هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام در پاسخ به دلیل اختلال نسخه ویندوز شبکه پیام‌رسان «واتس اپ» و مشکلی که والدین برای استفاده از این شبکه در آموزش مجازی کودکانشان دارند، گفت: مشکل نسخه وب و دسکتاپ این نرم افزار از سمت سرور آنها است و ارتباطی به شبکه ایران ندارد.

وی گفت: به طور مشخص ترافیک این نرم افزار پیام‌رسان که از سمت شرکت آمازون ارائه می‌شود، دچار اشکال است.

وزیر ارتباطات افزود: همکارانم در حال پیگیری هستند اما هنوز از سوی آنها زمانی برای رفع مشکل اعلام نشده است.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: ما برای آموزش مجازی، استفاده از پیام‌رسان های ایرانی را توصیه می‌کنیم.

به گفته وی، سرورهای پرقدرت جدید که در مرکز داده شهید سلیمانی در اختیار پیام‌رسان‌های ایرانی قرار گرفته، خدمت رسانی بهتری دارند و از تعرفه نیم بها برخوردارند.

کد مطلب 5029349

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