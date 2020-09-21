کالاهای اساسی اقشار ضعیف با کارت الکترونیک کالایی تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست با رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس که با موضوع بررسی طرح حمایت معیشتی از مردم تشکیل شده بود، افزود: مجلس در این موضوع به یک فوریت طرحی رأی داده که اکنون در حال جمع بندی نهایی در کمیسیون بودجه است. مجموعه مجلس و دولت درباره طرح حمایت معیشتی از مردم باید هماهنگ عمل کنند. جلساتی در کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، برگزار شده ان شاءالله بزودی پیرامون نحوه تأمین اعتبارات و اجرای این طرح، مجلس به جمع بندی می‌رسد.

قالیباف ضمن تاکید بر ضرورت تصویب این طرح در شرایط کنونی گفت: متأسفانه این روزها افزایش قیمت‌ها و تورم کالاها بر اقشار کم درآمد، حقوق بگیر ومتوسط جامعه فشار آورده است. به نحوی که حتی برای برخی خانوارها دسترسی به کالاهای اساسی هم به سختی امکان پذیر است و یا حتی دست نیافتنی شده است. البته که این وظیفه ما مسئولان است که برای این وضعیت چاره اندیشی کنیم.

وی با بیان اینکه متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به کالاهای اساسی نتوانسته مسیر درستی را طی کند و نتیجه مطلوبی داشته باشد و به اجماع همه کارشناسان هدررفت آن بیش از مزیتش بوده است تاکید کرد: ارز یارانه‌ای تخصیصی برای تأمین کالاهای اساسی باید به درستی در اختیار جامعه هدف قرار بگیرد تا بتوانیم به بهترین نحو از داشته‌های خود استفاده کنیم.

رئیس مجلس با اشاره به تأمین منابع مالی برای اجرای طرح حمایت معیشتی از مردم از محل مناسب اظهار کرد: برای تأمین منابع مالی طرح نباید از منابع تورم زا و افزایش پایه پولی استفاده کرد بلکه باید با بهره گیری از منابع موجود بودجه و صرفه جویی دولت این اتفاق بیفتد. به هرحال باید به مردم اطمینان داد که سبد غذایی و ضروری آنها کوچک نمی‌شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: این گرانی افسارگیسخته کار را بر زندگی مردم بشدت سخت کرده است بگونه ای که بخشی از مردم دغدغه تأمین نیازهای ضروری معیشتی زندگی شأن را دارند. اصل کار این است که اقتصاد کشور رونق بگیرد و مسائل اقتصادی بصورت ریشه‌ای حل شود اما در شرایط فعلی ما باید دغدغه اولیه زندگی مردم را برطرف کنیم لذا مردم برای تأمین کالای اساسی و ضروری شأن باید تضمین داشته باشند.

روی تأمین کالاهای اساسی با استفاده از کارت الکترونیکی و به صورت موقت بحثی وجود ندارد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر روی تأمین کالاهای اساسی با استفاده از کارت الکترونیکی و به صورت موقت بحثی وجود ندارد، افزود: تعداد دفعات پرداختی به جامعه هدف تا پایان سال ۹۹ برای خرید کالاهای اساسی باید تعیین شود و در صورت ادامه اجرای آن هم در سال آینده باید مکانیزم لازم پیش‌بینی شود. ما معتقدیم باید در فواصل منظم تا پایان سال اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها را مانند گوشت و روغن و برنج و دیگر کالاهای اساسی را با قیمت ارزان در اختیار خانوارهای مشمول قرار داد.

قالیباف ضمن تاکید براینکه در شرایط کنونی باید قدرت خرید مردم برای تأمین اقلام اساسی حفظ شود، گفت: ما نباید اجازه دهیم سبد غذایی و ضروری مردم کوچک شود بنابراین موضوع تأمین کالاهای اساسی در اولویت کاری ما قرار دارد و بعد از جمع بندی نهایی، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات طرح را برای بررسی در صحن علنی آماده می‌کند.

وی تاکید کرد: همکاران من در مجلس هم از بعد نظارتی و هم قانون گذاری تلاش می‌کنند تا بتوانیم راهکارهایی را پیش بینی کنیم و دولت را در پیگیری و اجرای این راهکارها همراهی کنیم و در مواردی که لازم است، قاطعانه و با جدیت احقاق حقوق مردم را مطالبه کنیم. ما عهد بستیم که بر سر حقوق مردم ایستادگی کنیم و کوتاه نیاییم.