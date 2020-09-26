المپیک توکیو؛ جولانگاه تکواندوکاران ایرانی/ در انتظار کسب سهمیه

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی از تیم ملی کشورمان برای حضور در بازی‌های المپیک موفق به کسب سهمیه از طریق سیستم رنکینگ شده‌اند و دو نماینده تیم بانوان نیز باید در رقابتهای قاره‌ای به روی «شیء هاپ چانگ» بروند، هشت تکواندوکار ایرانی نیز از سایر کشورها برای رسیدن به این بازی‌ها تلاش می‌کنند.

در واقع باید عنوان کنیم که ایران بیشترین تکواندوکار را در میان کشورهای حاضر در این بازی‌ها خواهد داشت. میلاد بیگی در همین شرایط سهمیه حضور در المپیک را برای آذربایجان کسب کرده است. در تیم‌های آسیایی علاوه بر دو بانوی تکواندوکار ملی پوش کشورمان، غزل کیانی از تیم ملی فلسطین به رقابتهای انتخابی خواهد آمد.

اما رقابتهای انتخابی اروپا در قاره سبز محلی برای نمایشی از سبک خاص تکواندو ایرانی خواهد بود. فرزاد ذوالقدر در تیم ملی بلغارستان، مهدی خدابخشی در تیم ملی صربستان، راحله آسمانی در تیم ملی بلژیک و دینا پوریونس در تیم ملی هلند، برای کسب سهمیه تلاش خواهند کرد.

به این جمع باید اضافه کنیم کسری مهدی پور و امیرمحمد حسینی در آلمان، الهام محمدی در اتریش و احسان نقیب زاده از سوئیس که شانس زیادی برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک دارند و این احتمال هم وجود دارد که با نظر فدراسیون جهانی و تحت حمایت تیم پناهندگان کمیته بین المللی المپیک به توکیو سفر کنند. البته که پیام قبادی و زهرا فاضل هم در آذربایجان حضور دارند و احتمال اینکه در ترکیب تیم اصلی این کشور به مسابقات انتخابی بروند، زیاد است.

در بخش مربیان هم در کنار فریبرز عسگری و علی محمد بسحاق به همراه مهرو کمرانی ترکیب تیم ملی کشورمان را تشکیل خواهند داد. رضا مهماندوست در تیم ملی آذربایجان، امید غلامزاده در تیم ملی چین تایپه، داود فلاحتگر و علیرضا نصر نیز در تیم ملی بلژیک حضور خواهند داشت. البته که در صورت کسب سهمیه توسط آلمان، دانمارک و هلند، باید منتظر فرامرز رهنما، عباس جامعیان و مانی زارعی باشیم.

زمان برگزاری رقابتهای انتخابی المپیک در قاره آسیا و اروپا مشخص نشده است. با لغو رقابتهای باقی مانده تا پایان سال ۲۰۲۰، همه دنیا منتظر ۱۵ مهرماه و برگزاری شورای اجرایی و اجلاس سالیانه هستند تا تکلیف آینده این رشته مشخص شود. اجلاسی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.