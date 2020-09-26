مدارس کپری جمع شود/از فرصت کرونا برای بازسازی مدارس استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که به علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری است در ارتباطی تلفنی با برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه در آستانه فصل سرما هستیم و هیچ وقت داغ حادثه شین آباد از دلمان نمیرود گفت: هرساله کمیسیون آموزش دقت نظر خاصی برای تامین مایحتاج مدارس در فصل سرما و ساخت و ساز داشته است.
وی افزود: در باب سرانه فضای آموزشی در چند استان عقب هستیم که جزو اولویت هاست و باید پیگیری شود. هر رقمی که خیری برای ساخت مدرسه هزینه کند همان رقم را هم دولت تخصیص می دهد و دولت پای ساخت می آید. ۸۰۰ میلیارد تومان خزانه کل کشور از این تعهدات عقب مانده است و تلاش می کنیم با پیگیری ها، بزودی این رقم تخصیص یابد و همکاران ما در نوسازی مدارس به اهدافشان برسند.
وی درباره وسایل گرمایشی مدارس نیز گفت: برای گرمایش باید ایده های جدیدی با همت شرکت های دانش بنیان در رفع همیشگی مشکل گرمایش به کار بگیریم و طوری باشد که بچه های ما آسیب نبینند. زمان آن نیست که وسایل ساده اولیه باعث فاجعه های بزرگ بشوند. کمیسیون آموزش تمام تلاش خود را برای بودجه سال بعد که دولت ۱۵ آذر تقدیم می کند خواهد داشت تا رقم قابل توجهی برای بازسازی مدارس و قسمت هایی که از برنامه عقب مانده ایم را از منابع مختلف برای این منظور پیش بینی کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا مجلس میتواند در اصلاح آیین نامه هایی که موجب کندی در تخصیص بودجه از محل هدفمندسازی شده است کاری کند؟ گفت: هرجا احساس شد که آیین نامهای مانع کار است به ما منتقل کنند تا در رفع آن کمک کنیم. ارتباط خوبی با سازمان برنامه داریم. سازمان هدفمندسازی که بدهکار است و هم سازمان نوسازی گیر کار را به ما بگویند.
وی درباره لزوم اصلاح بودجه ریزی به سازمان های مختلف اظهار کرد: بودجه ریزی عملیاتی را قبول داریم و مخالف بودجه نویسی سنتی که در کشور جاری است هستیم. زیرا بخش عمده آن منوط به افراد و ارتباطات آنهاست مثلاً یک کارشناس سازمان برنامه عشق مدرسه سازی دارد پای کار می آید و کسی دیگر در حوزه دیگر کمک می کند. اما کمیسیون آموزش معتقد است باید امنیت بچه ها در زمان تحصیل حفظ شود، مدارس کپری جمع شوند و از فرصت کرونا برای بازسازی مدارس و جبران عقب ماندگی ها در این حوزه استفاده کنیم.
وی افزود: دکتر رخشانی مدیر فعالی است و حمایت می کنیم تا کار را با کمک همکارانش جلو ببرد.
احمد اسکندری، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در این برنامه درباره وضعیت مدارس در جنوب کرمان گفت: جنوب کرمان بعد از انقلاب مورد توجه واقع شد. بعد از انقلاب کارهای زیادی به ویژه در حوزه مدرسه سازی صورت گرفته است. یک زمانی بحث کپرزدایی مطرح بود و سالانه بالغ بر ۱۰۰ مدرسه جدید ساخته می شد و کپرها جمع شدند.
وی افزود: اعتبارات نوسازی چند برابر شده است. ۳۱۰ پروژه نیمه تمام از سال ۸۹ و ۹۰ داشتیم که ۲۹۰ مورد تکمیل شده است. ۲۰۲ مدرسه فعال دولتی با ۱۰۹۶ کلاس داریم. ما ۳۰۵ مدرسه با ۹۹۸ کلاس درس در دو سال اخیر توسط خیرین ساخته شده است.
وی در پاسخ به اینکه چه تعدادی از مدارس بخاری نفتی و گازی هستند؟ گفت: بخاری نفتی در کرمان نداریم و سال قبل تمام مدارسی که المک گاز داشتند به سیستم گرمایشی مجهز شدند و هرجا خطر احساس می شد بخاری تابشی بود که دارند جمع آوری می شوند و مشکل آنچنانی در حوزه سیستم های گرمایشی نداریم.
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