مدارس کپری جمع شود/از فرصت کرونا برای بازسازی مدارس استفاده شود

به‬ گزارش‬ خبرنگار مهر، علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که به علت ابتلا به کرونا در ‏بیمارستان بستری است در ارتباطی تلفنی با برنامه‬ تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه در آستانه فصل سرما هستیم و هیچ وقت داغ ‏حادثه شین آباد از دلمان نمی‌رود گفت: هرساله کمیسیون آموزش دقت نظر خاصی برای تامین مایحتاج مدارس در فصل سرما و ‏ساخت و ساز داشته است.‏

وی افزود: در باب سرانه فضای آموزشی در چند استان عقب هستیم که جزو اولویت هاست و باید پیگیری شود. هر رقمی که ‏خیری برای ساخت مدرسه هزینه کند همان رقم را هم دولت تخصیص می دهد و دولت پای ساخت می آید. ۸۰۰ میلیارد تومان ‏خزانه کل کشور از این تعهدات عقب مانده است و تلاش می کنیم با پیگیری ها، بزودی این رقم تخصیص یابد و همکاران ما در ‏نوسازی مدارس به اهدافشان برسند.‏

وی درباره وسایل گرمایشی مدارس نیز گفت: برای گرمایش باید ایده های جدیدی با همت شرکت های دانش بنیان در رفع ‏همیشگی مشکل گرمایش به کار بگیریم و طوری باشد که بچه های ما آسیب نبینند. زمان آن نیست که وسایل ساده اولیه باعث ‏فاجعه های بزرگ بشوند. کمیسیون آموزش تمام تلاش خود را برای بودجه سال بعد که دولت ۱۵ آذر تقدیم می کند خواهد داشت ‏تا رقم قابل توجهی برای بازسازی مدارس و قسمت هایی که از برنامه عقب مانده ایم را از منابع مختلف برای این منظور پیش ‏بینی کند.‏

وی در پاسخ به اینکه آیا مجلس می‌تواند در اصلاح آیین نامه هایی که موجب کندی در تخصیص بودجه از محل هدفمندسازی شده ‏است کاری کند؟ گفت: هرجا احساس شد که آیین نامه‌ای مانع کار است به ما منتقل کنند تا در رفع آن کمک کنیم. ارتباط خوبی با ‏سازمان برنامه داریم. سازمان هدفمندسازی که بدهکار است و هم سازمان نوسازی گیر کار را به ما بگویند.‏

وی درباره لزوم اصلاح بودجه ریزی به سازمان های مختلف اظهار کرد: بودجه ریزی عملیاتی را قبول داریم و مخالف بودجه ‏نویسی سنتی که در کشور جاری است هستیم. زیرا بخش عمده آن منوط به افراد و ارتباطات آنهاست مثلاً یک کارشناس سازمان ‏برنامه عشق مدرسه سازی دارد پای کار می آید و کسی دیگر در حوزه دیگر کمک می کند. اما کمیسیون آموزش معتقد است باید ‏امنیت بچه ها در زمان تحصیل حفظ شود، مدارس کپری جمع شوند و از فرصت کرونا برای بازسازی مدارس و جبران عقب ‏ماندگی ها در این حوزه استفاده کنیم. ‏

وی افزود: دکتر رخشانی مدیر فعالی است و حمایت می کنیم تا کار را با کمک همکارانش جلو ببرد.‏

احمد اسکندری، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در این برنامه درباره وضعیت مدارس در جنوب کرمان گفت: جنوب ‏کرمان بعد از انقلاب مورد توجه واقع شد. بعد از انقلاب کارهای زیادی به ویژه در حوزه مدرسه سازی صورت گرفته است. یک ‏زمانی بحث کپرزدایی مطرح بود و سالانه بالغ بر ۱۰۰ مدرسه جدید ساخته می شد و کپرها جمع شدند.‏

وی افزود: اعتبارات نوسازی چند برابر شده است. ۳۱۰ پروژه نیمه تمام از سال ۸۹ و ۹۰ داشتیم که ۲۹۰ مورد تکمیل شده ‏است. ۲۰۲ مدرسه فعال دولتی با ۱۰۹۶ کلاس داریم. ما ۳۰۵ مدرسه با ۹۹۸ کلاس درس در دو سال اخیر توسط خیرین ساخته ‏شده است.‏

وی در پاسخ به اینکه چه تعدادی از مدارس بخاری نفتی و گازی هستند؟ گفت: بخاری نفتی در کرمان نداریم و سال قبل تمام ‏مدارسی که المک گاز داشتند به سیستم گرمایشی مجهز شدند و هرجا خطر احساس می شد بخاری تابشی بود که دارند جمع آوری ‏می شوند و مشکل آنچنانی در حوزه سیستم های گرمایشی نداریم.‏

