۱۰ موقوفه قابل سرمایه گذاری بزرگ در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدریجناسمی صبح شنبه در نشست با معاون استانداری مازندران از تکمیل ۱۲۷ پروژه عمرانی موقوفات و بقاع متبرکه طی سال گذشته در استان خبر داد و گفت: برخی از پروژههای عمرانی موقوفات طی ۶ ماهه اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
وی بیان کرد: اجرای پروژههای عمرانی موقوفات موجب احیا و افزایش بهرهوری وقف در جامعه میشود که عوائد آن دوباره به جامعه برخواهد گشت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از شناسایی بیش از ۱۰ موقوفه قابل سرمایهگذاری بزرگ در استان خبر داد و افزود: اوقاف مازندران این آمادگی را دارد تا با مشارکت سرمایهگذاران اقدام به اجرای طرحهای سرمایهگذاری در حوزههای دامپروری، زراعت، گلخانهای و… کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در این دیدار با بیان اینکه وقف یک اصل دینی و اقتصادی است، اظهار کرد: موقوفات دارای ظرفیت عظیمی هستند و اگر از این ظرفیتها به خوبی بهرهگیری شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهند شد.
خیریانپور با بیان اینکه پروژههای عمرانی موقوفات مازندران باید حمایت و با جدیت دنبال شود، افزود: افزایش بهرهوری موقوفات برای جامعه بسیار ارزشمند است چون موجب برخورداری بیشتر جامعه هدف از عوائد آن میشود.
وی با بیان اینکه وقف میتواند بزرگترین حامی برای نیازمندان و افراد کمبرخوردار باشد، خاطرنشان کرد: نیازمند این هستیم تا فرهنگ وقف توسعه و بیشتر از گذشته گسترش یابد که در این راستا باید از ظرفیت رسانهها برای اعتمادسازی بهرهگیری کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران بر اجرای نیت واقف در راستای وقفنامه تاکید کرد و گفت: توزیع بستههای کمک مومنانه و توزیع بستههای تحصیلی توسط اوقاف در مازندران نشان از این دارد که عوائد موقوفات بر اساس نظر واقف که در وقفنامه ذکر شده است، هزینه میشود.
خیریانپور از اعلام آمادگی استانداری مازندران برای احیای موقوفات و سرمایهگذاری در اراضی وقفی با مشارکت سرمایهگذاران خبر داد و گفت: اوقاف مازندران اراضی مستعد سرمایهگذاری موقوفات را شناسایی و به استانداری معرفی کند تا اقدامات بعدی در خصوص سرمایهگذاری در آن صورت گیرد.
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