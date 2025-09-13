به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی عصر شنبه در همایش یاوران وقف که در آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شد، با اشاره به طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری در موقوفات استان گفت: در یک سال گذشته، ۶۲ پروژه سرمایهگذاری با مساحت ۱۷۸ هزار متر مربع و اعتبار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در استان به مرحله اجرا درآمده است.
وی گفت: این پروژهها در راستای توسعه و بهرهوری موقوفات طراحی شدهاند و بخش عمدهای از آنها در حوزههای کشاورزی و باغداری متمرکز هستند.
وی افزود: در این پروژهها، زمینهای موقوفه در اختیار کشاورزان و باغداران قرار گرفته و پیشبینی میشود که تولید محصولاتی همچون پرتقال، کیوی، گردو و برنج نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی موقوفات کمک کند، بلکه موجب اشتغالزایی و افزایش درآمد در سطح استان خواهد شد. این طرحها به ویژه در مناطق روستایی میتوانند تأثیر مثبتی در معیشت خانوادهها داشته باشند.
حیدری جناسمی همچنین به تولیدات کشاورزی در این پروژهها اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود که درآمد حاصل از این پروژهها به حدود ۲۲ میلیارد تومان برسد که این خود گامی بزرگ در جهت توسعه اقتصادی استان و بهرهوری بیشتر از منابع موقوفاتی است.
وی در ادامه تصریح کرد: این پروژهها علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب تقویت زیرساختهای کشاورزی استان و بهبود شرایط اقتصادی مناطق محروم خواهد شد.
ویگفت: در راستای اجرای این طرحها، علاوه بر بهرهبرداری از زمینهای موقوفه، سرمایهگذاریهای جدیدی نیز در دست انجام است که میتواند نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی استان ایفا کند.
