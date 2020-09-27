به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفرآبادی که دکترای مدیریت آموزشی دارد و پژوشگر حوزه فرهنگ و آموزش است در یادداشتی کوتاه با عنوان «دو مقدمه، یک نتیجه گیری و یک پیشنهاد» که آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، درباره یک مشکل مهم آموزش عمومی و آموزش دانش آموزان در فضای مجازی، در دوران کرونا پرداخته است.

مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید:

مقدمه یک. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار ۴نفره ۱۰ میلیون تومان است گفت: بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزندانشان را ندارند.

مقدمه دو. دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

(منبع: اصل سی‌ام قانون اساسی)

جمع‌بندی من از تلفیق این دو مقدمه: چون دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را تا پایان متوسطه برای همگان فراهم آورد و تهیه گوشی تلفن همراه برای بسیاری از مردم ناممکن شده است؛ دولت «موظف» است این تجهیزات را مجانی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد؛ وگرنه به قانون اساسی عمل نکرده است.

پیشنهاد ابتدایی (برای بررسی، اصلاح و تکمیل): وزارت آموزش و پرورش در کوتاه ترین زمان ممکن و با مشارکت وزارت صمت با معتبرترین تولید کننده بهترین گوشی تولید داخل مذاکره کند و امکانات لازم را در اختیار خانواده‌ها قرار دهد.

پیشنهاد می‌کنم برای خانواده‌های با یک یا دو دانش آموز، یک گوشی رایگان و برای خانواده‌های با بیش از دو دانش آموز، یک گوشی رایگان و یک گوشی با پنجاه درصد تخفیف نسبت به قیمت بازار پیش بینی شود.