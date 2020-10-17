به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، شمار زیادی از عراقی‌ها در واکنش به اظهارات هوشیار زیباری علیه نیروهای بسیج مردمی عراق در برابر دفتر حزب دموکرات در بغداد پایتخت عراق تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

منابع عراقی از به آتش کشیدن عکس هوشیار زیباری به دست معترضان به اظهارات وی خبر دادند.

برخی منابع به ورود معترضان به دفتر حزب دموکرات در بغداد اشاره کردند.

السومریه به برخاستن ستونی از دود از دفتر حزب دموکرات کردستان عراق در بغداد خبر داد.

گفتنی است که زیباری پیشتر در یک مصاحبه تلویزیونی با اهانت به نیروهای بسیج مردمی عراق مدعی شده بود: حمله گروههای عراقی به پایگاه‌های آمریکا در اربیل به این دلیل است که آنها اقلیم کردستان عراق را متحد آمریکا می‌دانند و این گروه‌ها همانطور که داعش به بغداد و اربیل حمله می‌کرد، به اینها حمله می‌کنند.

در پی اهانت زیباری به حشد شعبی، پارلمان عراق روز چهارشنبه شاهد تنش و درگیری لفظی گروهی از نمایندگان بود و این امر باعث شد که جلسه به زمان دیگری موکول شود.

حسن الکعبی معاون اول رییس پارلمان عراق در جلسه پارلمان از زیباری خواست که به خاطر اظهارات توهین‌آمیزش به حشد شعبی عذرخواهی کند.