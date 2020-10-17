شاگردان محمد بنا پیش از اردو تست کرونا دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های جهانی صربستان، از فردا (یکشنبه) در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی آغاز می‌شود تا روز ۷ آبان ماه ادامه خواهد داشت.



با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای حضور در این اردو که به صورت قرنطینه برگزار می‌شود، تمامی کشتی گیران دعوت شده به همراه محمد بنا سرمربی و سایر اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، امروز نسبت به انجام آزمایش کرونا اقدام کردند تا پس از مشخص شدن نتیجه منفی تست، در اردوی تیم ملی حضور یابند.



هم اکنون تمامی نفرات در مکانی دیگر به صورت قرنطینه حضور دارند و پس از مشخص شدن منفی بودن نتیجه آزمایش کرونا می‌توانند از فردا در محل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی حضور یابند و تمرینات با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی و در شرایط قرنطینه برگزار خواهد شد.



رقابت‌های کشتی قهرمانی بزرگسالان جهان روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه در شهر بلگراد کشور صربستان برگزار می‌شود.