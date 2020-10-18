به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسن زاده پیشکسوت تیم فوتبال استقلال و سرمربی فصل گذشته تیم امید این باشگاه با عقد قراردادی یک ساله به عضویت کادر فنی تیم نساجی مازندران در آمد تا لیگ بیستم را در این تیم باشد.

حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: از اینکه حضور در تیم نساجی با هواداران خونگرم را تجربه می‌کنم بسیار خوشحال هستم. همواره کار کردن با تیم‌های پرهوادار باعث خوشنودی است.

وی اضافه کرد: مگر در ایران چند تیم داریم که هواداران پر شمار و تیفوسی دارند، به جز استقلال و پرسپولیس فقط تراکتور، صنعت نفت و البته نساجی چنین هوادارانی دارند و من بسیار خوشحالم بار دیگر حضور در یک تیم پرهوادار را تجربه کرده و امیدوارم فصل بیستم در کنار هواداران خونگرم نساجی روزهای خوبی را رقم بزنیم.

مربی تیم نساجی گفت: در فصل بیستم به نوعی تقسیم قدرت صورت گرفته و بسیاری از تیم‌ها برای کسب سهمیه بسته شده و تلاش می‌کنند و من بدون آنکه بخواهم توقع را از نساجی بالا ببرم باید بگویم ما هم برای کسب سهمیه چندان بدون شانس نیستیم. شرایط به نوعی است که تصور می‌کنم رقابت داغی برای قهرمانی و رقابتی داغ‌تر برای کسب سهمیه آسیا بین چند تیم جریان داشته باشد و خوشحالم بگویم تیم ما نیز از چرخه این تیم‌ها خارج نیست.

سرمربی پیشین تیم امید استقلال که همراه با این تیم سهمیه حضور در لیگ برتر کشور را هم به دست آورد بیان داشت: مهم‌ترین کاری که به عنوان سرمربی در تیم امید استقلال انجام دادم کسب سهمیه لیگ برتر نبود. بلکه معرفی چند جوان مستعد به سطح اول فوتبال ایران بود. خروجی‌های خوبی که در تیم امید داشتیم بسیار مهم‌تر از سهمیه لیگ برتر بود.

حسن زاده گفت: گرچه شاید از نظر چارتی و قانونی به من ارتباط نداشته باشد، اما چون از نظر احساسی و عاطفی احساس مسئولیت می‌کنم دوست دارم چرخه بازیکن سازی در آکادمی استقلال تداوم داشته باشد و امیدوارم سیاستگذاری خوبی در این رابطه صورت گیرد.

وی در خاتمه بیان داشت: بعد از اتمام اردوی کیش کارمان را در تهران دنبال می‌کنیم و امیدوارم در لیگ بیستم بتوانیم در کنار هواداران خوب و خونگرم نساجی روزهای خاطره انگیزی را رقم بزنیم.