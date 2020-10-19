ژاپن با ویتنام به توافق تبادل تجهیزات نظامی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در اولین سفر خارجی «یوشیهید سوگا» نخستوزیر ژاپن، توکیو و هانوی امروز دوشنبه برای تقویت همکاریهای امنیتی-اقتصادی به توافق رسیدند که شامل قرارداد مهم صادرات تجهیزات نظامی از ژاپن به ویتنام نیز میشود.
این قرارداد نظامی از بابت آنکه ویتنام یکی از طرفین مناقشه دریای چین جنوبی است حائز اهمیت است حال آنکه خیز ژاپن برای قدرتنمایی در خارج از حوزه سنتی خود را نیز نشان میدهد.
نخستوزیر ژاپن، توافق دو کشور در راستای مبادله تجهیزات و فناوریهای نظامی را گامی بلند در عرصه امنیتی ارزیابی کرد.
وی همچنین از ویتنام که رئیس دورهای آسهآن است به عنوان بازیگری کلیدی در فهم اهمیت آزادی دریانوردی در ایندوپاسیفیک نام برد.
اشاره سوگا به ایندوپاسیفیک نشان از همراهی وی با آمریکا در تلاش برای به چالش کشیدن چین در این منطقه راهبردی دارد.
این توافقها در نخستین سفر رسمی سوگا در مقام نخستوزیر جدید ژاپن حاصل شد و وی قرار است از اندونزی نیز بازدید کند.
ژاپن در سال ۲۰۱۴، با این توجیه که به دنبال تقویت ارتش و کاهش هزینه تجهیزات بومی است، صادرات سلاح به دیگر کشورها را آزاد کرد و علاوه بر ویتنام و اندونزی، مشغول رایزنی با تایلند نیز هست.
ژاپن همچنین به دنبال کاهش وابستگی اقتصادی به کالاهای چینی و تنوع بخشیدن به کشورهای طرف معامله خود در منطقه آسیای جنوب شرقی است.
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