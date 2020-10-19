به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی بعدازظهر دوشنبه در صحن شورای شهر همدان بر ایجاد فردوس فرهیختگان شهر همدان تأکید کرد و گفت: باید برای مفاخر معاصر کهن شهر همدان فردوس فرهیختگان ایجاد شود که لازمه آن همکاری اداره کل اوقاف با شهرداری است.

سلماسی با بیان اینکه در حال حاضر احداث پارک مشاهیر در راستای گرامیداشت جایگاه مفاخر همدان در حال انجام است، یادآور شد: چهره‌نگاری مشاهیر مربوط به سال‌های قبل از سال ۱۳۰۰ انجام شده و باید برای مفاخر معاصر همدان نیز در ۱۰۰ سال اخیر اقدامی فاخر صورت پذیرد.

رئیس شورای شهر همدان نیز با تبریک هفته تربیت بدنی، افزود: اقدامات شهرداری همدان به‌ویژه در حوزه خدمات شهری در تعطیلات اخیر بسیار مطلوب و چشمگیر بود.

سیدمسعود عسگریان با بیان اینکه حوزه فعالیت شهرداری بسیار گسترده است اما حوزه خدمات شهری خط مقدم خدمت محسوب می‌شود، گفت: رضایتمندی از مدیریت شهری با ارزیابی عملکرد مطلوب حوزه خدمات شهری امکان پذیر است.

خشک شدن بعضی از درخت‌های سطح شهر

وی با اشاره به خشک شدن بعضی از درخت‌های سطح شهر اظهار کرد: باید با هماهنگی عضو شورای شهر در حوزه فضای سبز در راستای شناسایی درختان خشک شده در معابر، پارک‌ها و فضای سبز اقدام کرده و در فصل و زمان مناسب نسبت به هرس کردن یا جمع آوری این درختان اقدام شود تا از سقوط خطرات جانی و مالی در سطح شهر جلوگیری و نیز باعث شادابی فضای سبز شهری شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان هم گفت: جمع آوری بنر و بیلبوردهای یادبود و گرامیداشت محمدرضا شجریان از سطح شهر هیچ‌گونه ارتباطی به مجموعه شورای شهر و شهرداری همدان ندارد.

ابراهیم مولوی با اشاره به اینکه مجوز محتوای تبلیغات محیطی بنر و بیلبوردهای سطح شهر توسط اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان صادر می‌شود، افزود: اخیراً با درگذشت استاد فرزانه شجریان، تاییدیه محتوایی این پیام‌ها در سطح شهر به عنوان پاسداشت این استاد بزرگوار توسط اداره کل ارشاد صادر شد و متأسفانه پس از گذشت ۴۸ ساعت با دستور همان اداره کل، لغو شده است.

مولوی اضافه کرد: شهرداری هر ساله سازه‌های تبلیغاتی سطح شهر را به مناقصه گذاشته و شرکت یا کانونی که برنده می‌شود، کار تبلیغات را بر عهده دارد و طبق پیگیری‌هایی که صورت گرفت، جمع‌آوری بیلبورد و بنرهای گرامیداشت یاد و خاطره خسرو آواز ایران به دستور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است که متأسفانه مدیر کل این مجموعه، پاسخگو نبود.

وی اظهار داشت: افکار عمومی و شهروندان در زمینه جمع‌آوری این بنر و بیلبوردها، مطالبه‌گر هستند؛ از این‌رو اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید پاسخگو باشد.

ضرورت ایجاد دفتر نمایندگی شهرداری همدان در پایتخت

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مالی شورای شهر همدان در ادامه این جلسه ضمن ارائه گزارشی از سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: در این اجلاس رئیس دیوان عدالت اداری نیز حضور داشت که تفاهم نامه همکاری بین دو مجموعه دیوان عدالت اداری و شورای عالی استان‌ها منعقد شد.

بادامی نجات با بیان اینکه یکی از مفاد همین تفاهم نامه، حضور یکی از نمایندگان شورای عالی استان‌ها در شعب دیوان عدالت اداری است، افزود: همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی تشکیل شود که در این کارگروه موضوعات مرتبط با حقوق شورا و شهرداری‌ها در قالب تفاهم نامه پیگیری شود.

وی با اشاره به اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، یادآور شد: اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفته و لازم است نظرات اعضای شوراها در خصوص آن بیان شود تا ضمن بررسی و تدوین اصلی اصلاح قانون، لایحه پیشنهادی را به مجلس ارائه دهیم.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان با اشاره به برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد کشور در خصوص نامگذاری شهرهای خلاق کشور یادآور شد: همدان می‌تواند در حوزه شهرهای خلاق به عنوان برندی خاص شناخته و معرفی شود.

بادامی‌نجات بر ضرورت ایجاد دفتر نمایندگی شهرداری همدان در تهران تاکید کرد و افزود: می‌توان با بکارگیری نیروهای متخصص در این دفتر، پیگیر مباحث شهرداری در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی بود چرا که این امر در جذب اعتبارات ملی بسیار تأثیرگذار است.