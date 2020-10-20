رای گیری مجلس آمریکا برای احضار مدیران توئیتر و فیس بوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا روز ۲۲ اکتبر( ۵ شنبه هفته جاری) درباره ارسال احضاریه مدیران ارشد اجرایی فیس بوک و توئیتر رای گیری می کند.

دربیانیه این کمیته آمده است: اگر درباره شهادت داوطلبانه این مدیران توافقی حاصل نشود، کمیته درباره احضار آنان به مجلس سنا در تاریخی معین رای گیری انجام می دهد.

به نوشته نشریه پلیتیکو، قرار است این مدیران درباره اتهامات تبعیض علیه محافظه کاران شهادات دهند.

پس از آنکه توئیتر پست کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ درباره اتهاماتی علیه جو بایدن( نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰) و پسرش را مسدود کرد، رئیس جمهور آمریکا و متحدان جمهوریخواه او به شدت از این شبکه اجتماعی انتقاد کرده اند.

در ابتدا قرار بود رای گیری درباره ارسال احضاریه برای جک دورسی، مدیر ارشد اجرایی توئیتر و مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی فیس بوک امروز انجام شود. در صورتیکه اعضای کمیته به این اقدام رای دهند، دورسی باید در مجلس سنا حاضر و درباره اتهاماتی مربوط به تبعیض علیه پست های محافظه کاران پاسخ دهد.

همچنین به گفته لیندزی گراهان رئیس کمیته قضایی مجلس، ابتدا قرار بود رای گیری درباره احضار دورسی به مجلس انجام شود، اما بعدا زاکربرگ نیز اضافه شد.

این کمیته اکنون تصمیم دارد درباره احضار این دو مدیر ارشد اجرایی به طور جداگانه رای گیری کند. همچنین کمیته قضایی مجلس در بیانیه ای اعلام کرد به مذاکرات با این شرکت ها برای شهادت داوطلبانه در مجلس سنا ادامه می دهد.

طبق بیانیه صادر شده در صورتیکه احضاریه برای دورسی و زاکربرگ ارسال شود، آنها باید در مجلس سنا حاضر شوند و درباره سرکوب یا سانسور گزارش نیویورک پست و هرگونه قوانین و عملکردهای مدیریت محتوا پاسخگو باشند که روی انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار است یا در آن دخالت می کند.