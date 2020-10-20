به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، فیلم‌های برگزیده رویداد «سوگ در خانه» از روز پنجشنبه اول آبان در صفحه اینستاگرام سوگواره و همچنین پلتفرم «نماوا» بارگذاری می‌شوند. بر اساس اعلام دبیرخانه سوگواره «سوگ در خانه»، تعداد آثار ارسالی برای شرکت در این رویداد ۲۲۲ فیلم کوتاه بوده که آثار برگزیده هیات انتخاب از اول آبان ماه در دسترس مخاطبان قرار خواهند گرفت.

جایزه مردمی یکی از مهم‌ترین جوایز رویداد «سوگ در خانه» است و به ۳ فیلمی تعلق می‌گیرد که بیشترین میزان لایک و بازخورد مثبت را از طرف مردم دریافت کند. بنابراین علاقه‌مندان می‌توانند با تماشای فیلم‌های منتخب و ثبت رای خود، در انتخاب فیلم برگزیده مردمی مشارکت کنند.

بین آثار منتخب ارسالی، ۳ فیلمی که بیشترین میزان آرای مردمی را کسب کنند، به عنوان فیلم‌های منتخب مردمی، هر کدام یک سکه جایزه می‌گیرند.

برای ثبت رای به سه روش زیر می‌توان اقدام کرد:

اول: مراجعه به اینستاگرام سوگواره؛ فیلم‌ها به صورت مجزا در صفحه سوگواره قرار داده شده است. برای ثبت رای از طریق این صفحه کافی است مخاطب ابتدا صفحه اینستاگرام سوگواره را دنبال، سپس فیلم مورد علاقه خود را لایک کند و نام و نام‌خانوادگی‌اش را در بخش کامنت فیلم مربوطه بنویسد. رای مخاطب‌هایی شمارش می‌شود که سه کار فوق را انجام داده باشند.

دوم: مراجعه به پلتفرم «نماوا»؛ در این پلتفرم فیلم‌ها در بخش مربوط به رویداد «سوگ در خانه» بارگذاری شده است. برای ثبت رای به این روش مخاطب ابتدا باید در این پلتفرم ثبت‌نام و سپس بعد از تماشای هر فیلم، در صورت تمایل به رای‌دهی به آن فیلم، گزینه «پسندیدم» را انتخاب کند. کاربرانی که پیش از این در این وی او دی ثبت‌نام کرده‌اند، با ورود به حساب کاربری خود می‌توانند به مجموعه فیلم‌های سوگواره به صورت رایگان دسترسی داشته باشند. آن دسته از کاربرانی هم که تا به حال ثبت‌نام نکرده‌اند، با اولین ثبت‌نام خود، علاوه بر دسترسی به فیلم‌های سوگواره، می‌توانند از یک روز اشتراک رایگان هم استفاده کنند.

سوم: علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال شناسه و نام فیلم مورد نظرشان به شماره پیامک ۳۰۰۰۵۲۴۰۰۰۰۲۰۰ در بخش آرای مردمی شرکت کرده و رای خود را ثبت کنند.

هیچ محدودیتی برای رای‌ دادن به فیلم‌ها وجود ندارد و علاقه‌مندان می‌توانند به هر تعداد اثری که نظرشان را جلب کرده، رای بدهند. همچنین هر مخاطبی می‌تواند بسته به تمایل خود، به هر کدام از سه روش بالا رای مورد نظرش را ثبت کند.

فیلم‌هایی برنده جایزه منتخب مردمی خواهند شد که در مجموع ۳ روش بالا، بیشترین بازخورد مثبت و لایک را کسب کرده باشند.

روند رای‌گیری فیلم‌های منتخب تا ۱۱ آبان ادامه خواهد داشت. برنده‌های نهایی آرای مردمی به همراه ۱۰ فیلم برگزیده هیات داوران، ۱۲ آبان ماه مصادف با میلاد پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع)، در مراسم اختتامیه سوگواره جایزه خود را دریافت می‌کنند. این سوگواره به همت موسسه فرهنگی خیریه راه ایمان برگزار شده و تمامی جوایز آن از طرف پلتفرم یاد شده به برگزیدگان اهدا می‌شود.