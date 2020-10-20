به گزارش خبرگزاری مهر، کمال پاکفطرت با تبریک هفته ورزش و تربیت بدنی به خانواده بزرگ ورزش و ژیمناستیک در نشستی که به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور علیرضا دیهیمی قائم مقام هیئت، معصومه پرونده نایب رئیس، عباسی سرپرست دبیری و جعفری مدیر برنامهریزی و هماهنگی کمیتههای هیئت ژیمناستیک استان فارس برگزار شد، بیان کرد: ژیمناستیک ورزش پایه و دروازه ورود به تمامی رشتههای ورزشی است و توسعه و پیشرفت آن باعث افزایش روحیه و نشاط اجتماعی در جامعه خواهد شد.
وی افزود: با وجود بحران جهانی شیوع کرونا که امکان فعالیتهای جمعی ورزشی را محدود کرد، هیئت ژیمناستیک استان فارس با همکاری با ورزشکاران و مربیان حرفهای این رشته را همچنان فعال و پویا نگاه داشته است.
رئیس هیئت ژیمناستیک فارس با تاکید بر اینکه در حوزه آموزش و برگزاری کارگاهها اقدامات درخوری در فضای مجازی رخ داده است، اظهار کرد: این مهم با هماهنگیهایی که طی ۸ ماه گذشته با ورزشکاران و مربیان و داوران صورت گرفته است، صورت پذیرفته و گامهایی مثبت در این حوزه برداشته شده است که شایان توجه است.
برنامههای استعدادیابی با راهکارهای جدید قوت یابد
رئیس هیئت ژیمناستیک استان فارس نداشتن فعالیت فیزیکی جوانان و نوجوانان به دلیل تعطیلی مدارس و دانشگاهها را زنگ خطری برای سلامت آنان دانست و گفت: شیوع کرونا برنامههای استعدادیابی را کمرنگ کرده است، از همین رو انتظار میرود مربیان و دستاندرکاران ژیمناستیک راهکارهای مناسبی برای احیای این حوزه و معرفی نفرات جدید و مستعد این رشته ورزشی را ارائه دهند تا روند استعدادیابی متوقف نماند.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی و داده از آمار مرتبط با ورزشکاران، مربیان، داوران و فعالان این رشته تاکید کرد و این اقدام را درراستای برخورداری از سیستمهای بهروز و استفاده از نرمافزارهایی برای تقویت زیرساخت ژیمناستیک برشمرد.
پاکفطرت خواستار استفاده بیشتر از فضای مجازی و کلیپهای آموزشی تأیید شده داخلی و بینالمللی برای آموزش ورزشکاران شد و با بیان اینکه آموزش روزآمد با توجه به وضعیت موجود کرونایی باید در رأس برنامههای مربیان و ورزشکاران باشد ادامه داد: خانواده ژیمناستیک فارس برآمده از مربیان تحصیل کرده و با تجربه است که باید از وجودشان بسیار بیش از گذشته بهره برد.
هیئت ژیمناستیک حامی ورزشکاران برای توسعه فعالیتهاست
وی افزود: همچنین مسئولان کمیتهها و دوستداران ژیمناستیک باید برای ارتقای این ورزش و هیئت با شرح وظایف موجود امور مربوط را بهخوبی و برابر ضوابط و مقررات انجام دهند؛ در این راستا ضروری است کمیتهها بهصورتی فعالتر برنامههای مدون و طبق برنامه مصوب سال جاری را تدوین کرده و به سرانجام رسانند، هیئت نیز در این زمینه از هیچ کمکی فروگذار نخواهد کرد.
همچنین در این نشست مقرر شد در هفته تربیت بدنی و به پاسداشت این مناسبت مسابقات ورزشکاران بانو و آقایان بصورت مجازی شاخه ژیمناستیک هنری، مسابقه مجازی شاخه ریتمیک ژیمناستیک بانوان، جشنواره مجازی شاخه «ژیمناستیک برای همه»، مسابقه مجازی آکروبات ژیمناستیک و مسابقه مجازی نقاشی با موضوع ژیمناستیک رده سنی زیر ١٥سال، برگزار شود.
ژیمناستیککاران برتر فارس تقدیر شدند
افزون بر این، به مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی از تیم برتر در جشنواره ژیمناستیک برای همه تقدیر شد.
یادآور میشود: جشنواره ژیمناستیک برای همه، با حضور پرشور بانوان ورزشکار فارس برگزار شد و در این راستا معصومه پرونده، نایب رئیس هیئت ژیمناستیک فارس، از مورد تأیید بودن پوشش بانوان در شاخه ژیمناستیک برای همه با پیگیریهای فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: این مهم موجب حضور بانوان ژیمناست در میادین و رویدادهای بینالمللی میشود؛ بنابراین تلاشی پرشورتر از جانب ورزشکاران و مربیان را میطلبد تا خود را در جهان اثبات کنند.
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