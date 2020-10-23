نسخه انگلیسی «سالنامه مهاجرتی ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، سالنامه مهاجرتی ایران با همکاری جمعی از محققان، پژوهشگران و فعالان حوزه مهاجرت‌های بین‌المللی توسط رصدخانه مهاجرت ایران وابسته به پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط انتشارات دانش‌بنیان فناور منتشر شده است.

پرویز کرمی رئیس مرکز روابط عمومی معاونت علمی و فناوری از انتشار نسخه انگلیسی سالنامه مهاجرتی ایران خبر داد و گفت: واقعیت‌های آماری ایران در حوزه مهاجرت به واسطه این سالنامه فراهم می‌شود.

وی، با تأکید بر اینکه این سالنامه مهاجرتی ایران، وضعیت مهاجرفرستی در ایران را بر اساس آمار و مستندات بین‌المللی و قابل اعتنا تصویر می‌کند، ادامه داد: تا پیش از انتشار این سالنامه، درک جامعه، رسانه و پژوهشگران داخلی و خارجی از وضعیت مهاجرپذیری و مهاجرفرستی ایران به چند گزارش با اطلاعات و آمارهای کذب، مغشوش غیر قابل اتکا و ناصحیح محدود بود. اما انتشار این سالنامه به زبان فارسی و انگلیسی وضعیت و جایگاه واقعی ایران را در میان کشورهای مهاجرفرست نزد جامعه بین‌المللی نمایان می‌کند.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی با تأکید بر ارائه آمارهای نادرست از رتبه ایران در مهاجرفرستی ارائه داده است، ادامه داد: سالنامه مهاجرتی ایران با ارائه آمارهای مستند و ارائه دستاورد جمع کثیری از پژوهشگران، نادرست بودن ادعای برخی از رسانه‌ها و افراد را که بدون استناد به هیچ آمار و تحلیل قابل اعتنایی، از شایعه فرار مغزها می‌گفتند آشکار و جامعه بین‌المللی را از وضعیت واقعی ایران درحوزه مهاجرت آگاه می‌کند.

کرمی، با اشاره به قرار نداشتن ایران در جمع کشورهای مهاجرفرست گفت: ایران جزء کشورهای اصلی مهاجرفرست محسوب نمی‌شود. گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد، ایران در میان ۲۰ کشور فرستنده مهاجر متخصص رتبه ۱۷ را دارد و در گزارش بانک جهانی در سال ۱۳۹۵، کشورمان در فهرست ۳۰ کشور اول ارسال‌کننده مهاجر قرار ندارد.

وی، از قرار گرفتن ایران در میان کشورهایی که به شکل ساختارمند و مستند آمارهای مهاجرتی خود را منتشر می‌کنند گفت و ادامه داد: در این سالنامه، داده‌ها و تحلیل‌های ارزشمندی در حوزه‌های گوناگون مهاجرت به مخاطبان ارائه شده است. این کتاب در قالب فصل‌های گوناگون و به صورت دسته بندی شده به اطلاعات دقیق این حوزه می‌پردازد.

کرمی از آمارهای ارائه شده در سالنامه مهاجرتی ایران بر اساس آخرین یافته‌های پژوهشی گفت و ادامه داد: در این سالنامه یافته‌هایی مانند جمعیت ایرانیان خارج از کشور، جابجایی‌های دانشجویی، مهاجرت‌های کاری و همچنین اطلاعات مهاجرت‌های اجباری- پناهجویی مبتنی بر منابع داخلی و گزارشات مرجع بین‌المللی آمده است.

ارائه تصویری روشن از وضعیت مهاجرفرستی ایران

کرمی با اشاره به تبیین وضعیت مهاجران بین‌المللی و سهم جمعیت مهاجران ایرانی از سبد جمعیت مهاجران جهان بر اساس شاخص‌های گوناگون گفت و ادامه داد: تعداد دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های کشور آمریکا به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد تحصیلی دانشجویان بین‌المللی در جهان و ایران، روند صدور انواع ویزاهای تحصیلی همراه با تعداد و جایگاه جمعیت دانشجویان ایرانی در دانشگاه برتر آمریکا و جهان در مقایسه با کشورهای دانشجوفرست از مواردی هستند که سالنامه مهاجرتی به آن‌ها پرداخته است.

وی با بیان این‌که توانمندی ایران در بازگشت نخبگان ایرانی غیر مقیم و بین‌المللی در سالنامه مهاجرتی ایران مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد: نرخ بازگشت متخصصان و فارغ‌التحصیلان ایرانی به داخل کشور، شاخص خالص چرخش نخبگان ایرانی از سرفصل‌های مهم این سالنامه است. همچنین روند جابجایی بین‌المللی دانشجویان ایرانی در طول چند دهه مختلف به استناد آخرین منابع و نیز فراز و فرود رتبه دانشجو فرستی ایران در جهان، جمعیت دانشجویان بین‌المللی مشغول به تحصیل در ایران ارائه شده است.



مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان این سالنامه را مرجعی ارزشمند برای تحلیل‌ها و پژوهش‌ها در عرصه بین‌المللی دانست و گفت: این مرجع علمی معتبر برای تحلیل و سیاستگذاری در حوزه مهاجرت مفید خواهد بود و با به روزرسانی آمارها و تحلیل‌های نسخه فارسی، نسخه انگلیسی آن نیز به طور مرتب ودر وب سایتی به همین منظور روزآمد خواهد شد.