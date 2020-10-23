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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۴۳

رئیس سازمان صمت زنجان:

قیمت تخم مرغ در زنجان به ثبات نسبی رسیده است

قیمت تخم مرغ در زنجان به ثبات نسبی رسیده است

زنجان-رئیس سازمان صمت زنجان گفت: با همکاری جهاد کشاورزی استان زنجان و اتحادیه مرغداران مشکل تخم مرغ در استان زنجان حل شده و قیمت به ثبات نسبی رسیده است و به اندازه کافی تخم مرغ توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر جمعه در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه برنامه‌هایی برای رصد بازار زنجان انجام شده است، گفت: بازرسی از بازار استان تشدید خواهد شد.

وی اظهار کرد: در سطح شهرستان زنجان تیم‌های بازرسی به سه گروه تقسیم شده کنند و در هر قسمت دو گروه بازرسی فعالیت دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان، گفت: دو گروه مختص نانوایی است و مراجعه به نانوایی و مشاهده زدن ماسک و رعایت و ابلاغ تذکرات بوده و یک گروه برای مبارزه با قاچاق کالا مشخص شده است.

فغفوری تاکید کرد: با همکاری جهاد کشاورزی استان زنجان و اتحادیه مرغداران مشکل تخم مرغ در استان زنجان حل شده و به ثبات نسبی رسیده است و به اندازه کافی تخم مرغ توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه مرغ گرم با قیمت ۲۰ هزار تومان در استان عرضه می‌شود، تاکید کرد: در حال حاضر مشکلی برای تأمین گوشت مرغ در استان وجود ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان، با بیان اینکه مرغ منجمد از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان در استان رسیده است، ابراز کرد: با این کار تفاوت بین قیمت مرغ گرم و منجمد کاهش بافت.

فغفوری با بیان اینکه طی دو روز گذشته ۶۵ تن مرغ در استان توزیع شده است، تصریح کرد: روز شنبه هم ۱۵ تن توزیع خواهد شد و روزهای بعد کمتر توزیع می‌شود چرا که تقاضا کم است.

وی ابراز داشت: ۴۰ تن نیاز مرغ استان تأمین شده و مابقی هم به سایر استان‌ها و بسته بندی خواهد بود.

کد مطلب 5054705

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