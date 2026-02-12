تشدید اقدامات سرکوبگرانه اشغالگران علیه اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطین با صدور بیانیه‌ای نسبت به تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی در زندان‌ها هشدار داد و اعلام کرد که این رفتارها وارد مرحله‌ای «خونین و بسیار خطرناک» شده است.

در این بیانیه آمده است که اقدامات و سیاست‌های اخیر اشغالگران علیه هزاران اسیر فلسطینی، جان آنان را در معرض تهدید جدی قرار داده و بیانگر تشدید رویکرد سرکوبگرانه در زندان‌هاست.

دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطین، با اشاره به افزایش فشارها و محدودیت‌ها علیه زندانیان فلسطینی تأکید کرد که تداوم این روند می‌تواند پیامدهای وخیمی به همراه داشته باشد و مسئولیت کامل هرگونه آسیب وارده به اسرا بر عهده رژیم اشغالگر خواهد بود.

این نهاد رسانه‌ای در ادامه از تمامی نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا در قبال مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود عمل کرده و برای توقف این «جنایات رو به افزایش» و آزادی اسرای فلسطینی اقدام فوری انجام دهند.