جزییات اختتامیه چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایرانی، علی ثابت‌نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، درباره داوری مرحله نهایی چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان گفت: جشنواره روزهای پایانی خود در داوری مرحله نهایی آثار را طی می‌کند. همان مرحله‌ای که هنرمندان در مقابل هیات داوران به اجرا می‌پرداختند که متأسفانه به خاطر کرونا به صورت آفلاین برگزار شد. در بخش داوری موسیقی نواحی، همکارانم در انجمن موسیقی ایران به شهرستان‌ها اعزام شدند و داوری‌ها در آنجا برگزار شد؛ بخش‌هایی مانند خراسان، کردستان، آذربایجان و مازندران که شرکت‌کنندگان بیشتری هم داشتند.

وی درباره مراسم اختتامیه توضیح داد: این هفته برای اختتامیه جشنواره موسیقی جوان در تالار وحدت آماده می‌شویم و مراسم نیز روز جمعه نهم آبان، ساعت نه شب از صفحه اینستاگرام انجمن موسیقی ایران پخش می‌شود. با محوریت اعلام نتایج چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان، آیتم‌های جذابی را برای مخاطبان آماده کرده‌ایم. امیدواریم سال آینده این بیماری از بین برود و دوباره بتوانیم همان شور و هیجان را در ایام برگزاری جشنواره و خصوصاً اختتامیه داشته باشیم.

ثابت نیا گفت: عزیزانی که نمی‌توانند برنامه را به صورت آنلاین ببینند، نتایج بعداً روی سایت انجمن موسیقی ایران منتشر می‌شود. همچنین برگزیدگان می‌توانند برای تکمیل فرم جوایزشان به سامانه بامک مراجعه کنند تا به تدریج جوایز برای آنها ارسال شود.