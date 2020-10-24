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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۰۸

توسط نشر اندیشه احسان؛

ترجمه کتاب «بازی‌درمانی یونگی» چاپ شد

ترجمه کتاب «بازی‌درمانی یونگی» چاپ شد

کتاب «بازی درمانی یونگی» نوشته اریک جی گرین با ترجمه فائزه جمشیدی توسط نشر اندیشه احسان منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بازی درمانی یونگی» نوشته اریک جی گرین به‌تازگی با ترجمه فائزه جمشیدی توسط نشر اندیشه احسان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب بر پایه مفاهیم موجود در روانشناسی تحلیلی نوشته شده و به ارائه روش‌های موجود در این‌گرایش وسیع روانشناسی برای حل مسائل و ناهنجاری های رفتاری و روانشناختی در کودکان می‌پردازد؛ امری که کمتر به آن پرداخته شده و البته می تواند بسیار مهم و موثر باشد.

مترجم کتاب نیز دانش‌آموخته روانشناسی تحلیلی است و پاورقی‌ها و توضیحاتی به آن اضافه کرده است. از آنجا که روانشناسی تحلیلی در ایران هم اکنون از تمام مراکز علمی و جهانی این گرایش بزرگ روانشناسی پیشی گرفته، مترجم اثر ارائه چنین توضیح‌های تکمیلی را لازم و ضروری دانسته تا خواننده کتاب بتواند از دانش بیشتر و پیشرفته ترِ موجود، مطلع و بهرمند شود.

خواندن کتاب «بازی درمانی یونگی» به علاقمندان روانشناسی تحلیلی و متخصصان روانشناسی به ویژه فعالان حوزه کودک پیشنهاد شده است.

این‌کتاب با ۲۴۲ صفحه و قیمت ۴۸ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 5055300

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