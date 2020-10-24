به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بازی درمانی یونگی» نوشته اریک جی گرین به‌تازگی با ترجمه فائزه جمشیدی توسط نشر اندیشه احسان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب بر پایه مفاهیم موجود در روانشناسی تحلیلی نوشته شده و به ارائه روش‌های موجود در این‌گرایش وسیع روانشناسی برای حل مسائل و ناهنجاری های رفتاری و روانشناختی در کودکان می‌پردازد؛ امری که کمتر به آن پرداخته شده و البته می تواند بسیار مهم و موثر باشد.

مترجم کتاب نیز دانش‌آموخته روانشناسی تحلیلی است و پاورقی‌ها و توضیحاتی به آن اضافه کرده است. از آنجا که روانشناسی تحلیلی در ایران هم اکنون از تمام مراکز علمی و جهانی این گرایش بزرگ روانشناسی پیشی گرفته، مترجم اثر ارائه چنین توضیح‌های تکمیلی را لازم و ضروری دانسته تا خواننده کتاب بتواند از دانش بیشتر و پیشرفته ترِ موجود، مطلع و بهرمند شود.

خواندن کتاب «بازی درمانی یونگی» به علاقمندان روانشناسی تحلیلی و متخصصان روانشناسی به ویژه فعالان حوزه کودک پیشنهاد شده است.

این‌کتاب با ۲۴۲ صفحه و قیمت ۴۸ هزار تومان منتشر شده است.