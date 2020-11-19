۶ مورد اقدام به خودکشی دانش آموزان در رامهرمز تائید شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه گذشته در نشست خبری آنلاین خود اخبار منتشر شده درباره خودکشی دانش آموزان را غلوآمیز توصیف کرد و گفت: بر اساس گزارش فرمانداری رامهرمز، در یک سال گذشته در این شهرستان دو مورد خودکشی منجر به فوت و ۶ مورد اقدام به خودکشی در میان دانش‌آموزان اتفاق افتاده است.

وی افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته این خودکشی‌ها ارتباطی با فقر و مسائل مالی نداشته اما بررسی در این رابطه ادامه دارد و منتظر گزارش نهایی خودکشی‌ها هستیم.

شریعتی اضافه کرد: قبول دارم که پاک کردن صورت مساله به حل شدن این مشکلات کمک نمی‌کند و باید برخورد واقعی و منطقی با قضیه داشته باشیم، به این معنی که اگر فقر ریشه این خودکشی‌ها باشد باید به آن رسیدگی شود و اگر مسائل دیگر علت اصلی باشد، آنها نیز باید مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

وی ادامه داد: رسانه‌ها باید به اطلاع رسانی صحیح در این زمینه کمک کنند و اجازه ندهند اخبار جعلی و ساختگی که احساسات مردم را جریحه‌دار می‌کند، منتشر شود، زیرا انتشار اخبار جعلی خطری است که اکنون همه دنیا با آن روبه رو است.

شریعتی همچنین درباره اختصاص تبلت‌های دانش آموزی نیز توضیح داد: اعتبار این تبلت‌ها تأمین شده و در اختیار اداره کل تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس قرار گرفته است.

وی افزود: این اداره کل دو قرارداد برای تأمین تبلت‌ها منعقد کرده که در یک مورد تأمین یک هزار دستگاه و در مورد دیگر تأمین دو هزار دستگاه تبلت باید انجام شود که اکنون سفارش یک هزار دستگاه تبلت آماده است اما سفارش دوم هنوز تکمیل نشده است.

وی اضافه کرد: ستاد اجرایی فرمان امام با کمیته امداد امام خمینی (ره) قرارداد تأمین ۳۰ هزار دستگاه تبلت را منعقد و تکلیف کرده است که شرکت مونتاژکننده تا زمان اتمام این سفارش، موارد جدیدی را انجام ندهد، از آنجا که شرکت مونتاژ کننده قرارداد ستاداجرایی با خوزستان مشترک است این تأخیر مشمول کار خوزستان شده اما پس از مذاکره با ستاد اجرایی موافقت کرده‌اند که سفارش خوزستان به صورت ویژه در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: دو هزار دستگاه تبلت نیز از طریق پتروشیمی‌ها برای شهرستان ماهشهر و بندرامام خمینی (ره) خریداری شده که تا هفته آینده توزیع می‌شود.

