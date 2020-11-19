۲۷۰۰ جلسه دادرسی در یزد الکترونیک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز صابریان صبح امروز در شورای دادرسی الکترونیک قوه قضائیه در ارتباط تصویری با آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های دوران تحول در دستگاه قضائی استفاده از فناوری‌های نوین در دادرسی است اظهار داشت: طبق منویات ریاست دستگاه قضا، لازمه تحول در این مجموعه استفاده از علم و فناوری بوده و بدون علم، فناوری، ابتکار و نوآوری نمی‌توان به تحول و تسهیل دسترسی جامعه به عدالت گام برداشت.

وی افزود: در ایام شیوع ویروس کرونا به ویژه در هشت ماه نخست سال جاری، علاوه بر تعداد ۲ هزار و ۴۴۵ جلسه دادرسی ویژه زندانیان، حدود ۲۵۰ جلسه دادرسی ویژه عموم از طریق ویدئو کنفرانس در سراسر استان برگزار شده است.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۱۵ بخشنامه معاون اول قوه قضائیه زیر ساخت‌های لازم جهت ارتباط قضات با زندانیان به صورت برخط و ویدئو کنفرانس مهیا شده و بر اساس ماده مذکور زندانیان می‌توانند به صورت تصویری مشکلات خود را با مقامات قضائی در میان بگذارند.

صابریان در رابطه با مشکلات، ایرادات و اختلالات جلسات ویدئو کنفرانس تصریح کرد: کمبود امکانات و تجهیزات زیرساخت و سخت افزاری، عدم وجود قوانین متناسب و ناکافی مربوط به دادرسی‌های الکترونیک، از ایرادات و مشکلات حاشیه‌ای تشکیل جلسات الکترونیک است.

وی، ضرورت آموزش و اطلاع رسانی را یکی از امور مهم در جلسات مجازی دانست و ابراز کرد: با آموزش و اطلاع رسانی در جلسات دادرسی الکترونیک، در کنار ایجاد فرهنگ استفاده از این فناوری نوین، کاهش هزینه‌های دادرسی، تسهیل در رفت و آمد و از همه مهمتر رضایتمندی شرکت کنندگان در این جلسات را در بر دارد.

دادگستری یزد یکی از استان‌های پیشرو در استفاده از ابزارهای نوین و فناوری اطلاعات در دستگاه قضا است.