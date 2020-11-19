قطعی برق منطقه سارق سوخته را نجات داد 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی در تشریح این خبر گفت: بیست و ششم شهریور ماه با مشاهده شهروندان مبنی بر اینکه فردی ملبس به لباس نیروهای شرکت برق وارد پست برق یزدان دوست تهرانپارس شده و پس از قفل کردن درب و با گذشت دقایقی برق محله قطع و خاموشی گسترده‌ای منطقه را فرا گرفت، اهالی محل به موضوع قطعی برق مشکوک و طی تماس تلفنی به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ حضور مأمور برق را به داخل پست و خاموشی گسترده منطقه را اعلام کردند.

وی افزود: با اعلام مرکز ۱۱۰ یکی از واحدهای گشتی کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس فوراً در محل حاضر و عوامل فوریت‌های قطعی و حوادث شرکت برق نیز دقایقی بعد در محل حاضر می‌شوند، پس از گشودن درب پست برق مذکور فردی به هویت کریم که از ناحیه دست راست دچار سوختگی شدید شده بود را با احتیاط از پست برق خارج می‌کنند.

این مقام انتظامی عنوان کرد: کریم بدواً خود را از کارکنان شرکت برق معرفی و اظهار کرد، برای انجام تعمیرات وارد پست برق شده و به ناگهان دچار حادثه شده است.

سرهنگ مجیدی گفت: با توجه به اظهارات ضد و نقیض کریم و اینکه کلیه ادوات و تجهیزات داخل پست برق تخریب و آماده سرقت شده بود مأموران گشت کلانتری هویت این فرد را از اداره برق استعلام که مشخص شد وی کارکن اخراجی است.

وی اضافه کرد: کریم در خصوص نحوه بدست آوردن کلید ورود پست برق به کارآگاهان گفت، کلید را از یکی از دوستانم به نام سیامک که او هم قبلاً در شرکت برق کار می کرده گرفته ام.

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی در پایان با اشاره به اینکه متهم دوم پرونده نیز دستگیر شد، گفت: با دستور قضائی هر دو متهم با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.