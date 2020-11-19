وکیل ترامپ:شاهد طرح سازمان یافته برای تقلب درانتخابات آمریکابودیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وکیل شخصی دونالد ترامپ با ادعای تقلب گسترده در نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ایالتهای طرفدار دموکراتها، از «طرحی سازمان یافته» برای تقلب سخن گفت.
«رودی جولیانی» روز پنج شنبه در نشستی خبری گفت که «جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، در ایالت پنسیلوانیا و بویژه شهر فیلادلفیا از طریق تقلب گسترده به پیروزی رسیده است.
وی همچنین مدعی شد که تقلب در چندین ایالت به یک شیوه صورت گرفته است که نشانگر هدایت تقلبها از یک مرکز است.
جولیانی افزود: تمرکز این طرح روی شهرهایی که تاریخی طولانی از فساد دارد، متمرکز بود.
وکیل ترامپ همچنین مدعی بکارگیری رایهای پستی برای تقلب گسترده در انتخابات شد و افزود که جمهوریخواهان امکان تایید صحت فرمهایی را که از طریق پست رسیده بود، نیافتند.
گفتنی است که بسیاری از خبرگزاریها بایدن را با کسب ۳۰۶ رای الکترال در مقابل ترامپ با ۲۳۲ رای الکترال پیروز این انتخابات اعلام کردهاند اما ترامپ از پذیرش این نتایج خودداری می کند و مدعی تقلب گسترده در انتخابات است.
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