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۱ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۴

تست کرونا کمانداران منفی شد/ آغاز اردوی ملی‌پوشان ریکرو از امروز

تست کرونا کمانداران منفی شد/ آغاز اردوی ملی‌پوشان ریکرو از امروز

پس از منفی بودن تست کمانداران و کادرفنی کشورمان، اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از امروز در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، پس از منفی بودن تست کمانداران و کادر فنی، اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان در ماده ریکرو به صورت رسمی از امروز در تهران آغاز شد. این اردو تا ۱۴ آذرماه ادامه خواهد داشت.

نفرات دعوت شده در ماده ریکرو:

محمد صادق کبودانی و پارمیدا قاسمی از تهران، شیوا شجاع مهر، میلاد وزیری و صادق اشرفی از آذربایجان شرقی، امین پیرعلی، امیر یزدانی، رویا نوریان از اصفهان، سوگند رحمانی از کیش، زهرا نعمتی از کرمان، نیلوفر علیپور از البرز، رضا شبانی از یزد

سرمربی: مجید میررحیمی
مدیر تیم‌های ملی: امید نجاری

کد مطلب 5076612
زینب حاجی حسینی

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