کشف ۲ تن چوب قاچاق در نهاوند/ ۲۵۰۰ قطعه مرغ قاچاق در بهار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از کشف ۹۵ رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد..

سرهنگ علی حسن حیدری بیان کرد: مأموران انتظامی شهرستان فامنین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق، با پایش محورهای مواصلاتی و در اجرای ایست و بازرسی مقطعی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۹۵ رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز که ارزش آنها توسط کارشناسان سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شده کشف و یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین با اشاره به اینکه دام‌های مکشوفه به اداره دامپزشکی منتقل شد، گفت: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است با قاچاقیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند.

دستگیری ۷ متهم در رزن

فرمانده انتظامی شهرستان رزن از دستگیری هفت متهم در نتیجه اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه گفت: طرح منطقه‌ای با هدف ارتقا امنیت اجتماعی و افزایش ضریب احساس امنیت در بین شهروندان در این شهرستان با حضور پلیس‌های تخصصی و ستادی اجرا شد.

وی افزود: در راستای ایجاد امنیت و آسایش شهروندان طی ۴۸ ساعت گذشته، علاوه بر دستگیری ۵ خرده فروش مواد مخدر و کشف مقادیری انواع مواد مخدر، دو سارق اماکن خصوصی دستگیر شدند.

سرهنگ زنگنه با اشاره به کشف یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی در نتیجه اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

کشف ۲ تن چوب قاچاق در نهاوند

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از توقیف یک دستگاه خودروی نیسان حامل دو تن چوب جنگلی قاچاق و فاقد مجوز توسط مأموران بخش انتظامی گیان این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احمد ساکی بیان کرد: روز گذشته مأموران بخش انتظامی گیان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بکارگیری امکانات سازمانی، یک دستگاه خودرو نیسان حامل چوب جنگلی قاچاق را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲ تن چوب جنگلی قاچاق و فاقد مجوز که ارزش آن برابر نظر کارشناسان ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده کشف و دو متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند

پایان کار سارق اماکن خصوصی با کشف ۵ فقره سرقت در ملایر

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از پایان کار سارق اماکن خصوصی با کشف پنج فقره سرقت در ملایر خبر داد.

سرهنگ محمد باقر سلگی گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهر ملایر این موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی بیان کرد: با انجام ۲۴ ساعت کار اطلاعاتی و تخصصی توسط مأموران این پلیس، سرانجام مخفیگاه این سارق مشخص و طی هماهنگی با دستگاه قضائی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه این سارق دستگیر شد.

سرهنگ سلگی با اشاره به اینکه فرد دستگیر شده سابقه دار بوده، افزود: با تشکیل پرونده این متهم تحویل مراجع قضائی شد.

کشف ۲۵۰۰ قطعه مرغ قاچاق در بهار

فرمانده انتظامی شهرستان بهار از کشف دو هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ زنده قاچاق و فاقد مجوز بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: مأموران انتظامی شهرستان بهار حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو دو هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ زنده قاچاق و فاقد مجوز که ارزش آن برابر نظر کارشناسان ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده کشف و یک متهم در این خصوص به مراجع قضائی معرفی شد.