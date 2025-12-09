  1. اقتصاد
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴

هشدار بارش‌های سنگین در ۵ استان؛ بارش برف و باران در ۱۵ استان از فردا

هشدار بارش‌های سنگین در ۵ استان؛ بارش برف و باران در ۱۵ استان از فردا

یک کارشناس سازمان هواشناسی گفت: امروز ۵ استان بارش‌های سنگین خواهند داشت و طی امروز و فردا بارش برف و باران ۱۵ استان کشور را فرا می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر) در بسیاری از مناطق نیمه غربی کشور بارش‌های قابل توجهی پیش‌بینی می‌شود، که در استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، نیمه شمالی خوزستان وضعیت بارش‌ها به سطح هشدار نارنجی رسیده است.

وی افزود: در پایتخت، کمینه دمای امروز به ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسید که در ۵۰ سال گذشته برای روز ۱۸ آذر بی‌سابقه است. این افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت، نشان‌دهنده شرایط غیرمعمول جوی در برخی مناطق کشور است.

اصغری بیان کرد: امروز در استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، نیمه شمالی خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، قزوین، غرب و جنوب استان اصفهان، ارتفاعات البرز، تهران و گیلان بارش‌های قابل توجهی مورد انتظار است.

وی ادامه داد: فردا (چهارشنبه، ۱۹ آذر) علاوه بر استان‌های یاد شده، استان‌های مرکزی از جمله قم، شمال بوشهر، شمال فارس، نیمه غربی اصفهان و مازندران نیز با بارش مواجه خواهند شد. بیشترین میزان بارندگی در استان‌های بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس سازمان هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه (۲۰ آذر) در استان‌های یزد و اصفهان نیز رگبار باران مورد انتظار است، و در نهایت گستره بارش‌ها روز جمعه (۲۱ آذر) در شمال شرق کشور در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال شرق استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

زهره آقاجانی

    نظرات

    • سرباز ایران اسلامی IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      تمام مسلمانان و کشورهای اسلامی باید برای نابودی رژیم فاشیستی صهيونيستي اشغالگر و سگ هار امریکای جنایتکار متحد شوند و این رژیم جنایتکار را نابود کنند و فلسطین را آزاد کنند و شر رژیم صهیونیستی تروریست و کافر را از سر منطقه رفع کنند. انشاالله.
    • IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      یک عده فکر میکنند که بارور سازی ابر ایجاد باران می‌کنه نه اینطور نیست بلکه بار ورسازی ابرها باعث میشه که قطرات آب سنگین شده ودر آنجا ریزش باران داشته باشیم قبل از ما ترکیه ابرها رو بارور نموده واونها رو چلونده پس وقتی وارد ایران میشن دیگه اون ابرها بارانزا نیستند واگر هم بارانزا باشند با بارور سازی ابرها وریزش با ران تو اذربایجان موجب میشود که استان تهران و دیگر استانها باران نداشته باشند احیای دریاچه ارومیه در حال حاضر موجب خشکی چند استان ایران بالاخص تهران میشود وصدمه آن بیشتر از خشک شدن دریاچه
    • بی نام IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      13 2
      پاسخ
      توی هواشناسی هم باید به مردم دروغ بگید انصافا بذارید خدا خودش مدیریت کنه
      • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        3 1
        اتفاقاً من پسرم ایلام سربازه می‌گفت اگه اون بارون تهران می‌بارید سدها پر میشدن
    • نسرین IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      13 4
      پاسخ
      سلام ما که الان سه ماه از پاییز گذشته فقط یکبار رنگ بارون دیدیم و اینقدر می‌گویند امروز فردا بارون یا برف میاد خبری نیست
      • ح ز IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        4 1
        سلام کدوم شهری
    • سعید IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      9 0
      پاسخ
      سلام...چطوریه که تمام پیش بینی های هواشناسی بر عکسه....سیلاب روان آب برف...یه نمه بارون میزنه بعد خلاص؟؟؟
    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      6 1
      پاسخ
      هواشناسی هم مثل کالا برگ شده که میگن فردا میدیم اما نمیدن
    • هومن IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      4 0
      پاسخ
      واقعن سیستم کره زمین و چرخه آب و هوا تغییر کرده حدود ۸-۱۰ سال پیش موقعی که برف می‌بارید اصلن پدیده رعدوبرق اتفاق نمی افتاد
    • امیررضا پرسپولیسی IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      ماهم اول اینجوری بودیم هی امروز فردا میکردن. ولی خدایی دیروز و امروز وحشتناک باران بارید جدایی از این حدود نیم ساعت هم برف و باران آمد خیلی خیلی شدید بود
    • لیلا IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      7 2
      پاسخ
      سیستان و بلوچستان شهر خاش کی باران می‌آید
    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      فقط خدا می‌دونه چه زمانی باید برف و بارون بیاد...
    • سوگل IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      4 2
      پاسخ
      به دلیل سوراخ شدن لالایه ازن وگازهای گلخانه ای وگرم شدن زمین و اب شدن برف های قطب شمال تغییرات اکوسیستم ایجاد شده
    • حمید رضا IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      این ابر سیاه متراکم ۲ روزه بر سر کل استان تهران آویزون شده اما دریغ از یک ربع ساعت بارندگی ؛ ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
    • رضا IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      ,والا ما هر موقع اومدیم تو اینترنت اخبار هشدار باران و برف و سیل از خبرگزاری های معتبر دیدیم ولی باران ی اتفاق نیوفتاده تا الآن
    • یک نفر از ایران IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خداروشکر یک بارون شدیدی تو تهران به وجود اومده

