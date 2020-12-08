کاهش ۲۳ درصدی ارزش کالاهای وارداتی به گمرک زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم سیداحمدی شامگاه دوشنبه در جلسه توسعه صادرات استان که در محل استانداری زنجان برگزار شد، ارزش کالاهای وارداتی استان در هشت ماهه امسال را ۱۸۸ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۶۸۴ دلار عنوان کرد و گفت: این میزان کالای وارد شده به گمرک استان در مقایسه با هشت ماهه پارسال ۲۳ درصد کاهش داشته است.

وی با یادآوری اینکه کالاهای وارد شده به گمرک زنجان به لحاظ وزنی نیز در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد کاهش داشته است، افزود: آمار در حوزه صادرات از گمرک استان طی هشت ماهه امسال نیز حاکی از آن است که ارزش کالای صادر شده بیش از ۱۶۱ میلیون و ۸۳۹ هزار دلار بوده است.

مدیرکل گمرک استان زنجان با اشاره به اینکه ترکیه و عراق بیشترین مقصد کالاهای صادراتی استان بوده است، ادامه داد: شمش روی، ترانسفورماتور، پروفیل، پلیمر پروپیلن، کشمش و خرما، شمش سرب، کاغذ فلوتینگ، محصولات لبنی، مخلوط آب میوه و سبزیجات و پارچه‌های نبافته، از جمله کالاهای صادراتی از استان بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش میزان صادرات استان در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بسته بودن مرزها به دلیل شیوع بیماری کرونا بوده است، اظهار کرد: بی‌تردید این دغدغه برای کل کشور صادق بوده است.

ناصر فغفوری با تاکید بر اینکه خوشبختانه حل مشکل صادرات ورود موقت باعث شد تا شاهد ایجاد جهش در حوزه صادرات استان زنجان باشیم، بیان کرد: هدف‌گذاری سازمان صمت برای صادرات امسال استان ۲۱۸ میلیون دلار بود که از این میزان در هشت ماهه امسال ۱۴۹ میلیون دلار محقق شده است.

وی با یادآوری اینکه میزان تحقق صادرات استان در هشت ماهه امسال بیش از هدف‌گذاری بوده و ۱۰۵ درصد محقق شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، روند صادرات استان تا پایان امسال مطلوب خواهد بود.