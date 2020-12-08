«پروا» نشان ویژه جایزه سینمایی آکولاد آمریکا را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «پروا» در دومین حضور جهانی خود در هفدمین دوره رقابت‌های سینمایی آکولاد، نشان ویژه شایستگی را برای مهران مهدویان به ارمغان آورد.

در بخشی از بیانیه هیات داوران این جشنواره با عنوان «جایزه فیلمسازان شایسته» آمده است: «این فیلمسازان پرشور پروژه های آموزنده و سرگرم کننده ای را به ارمغان آوردند.»

«پروا» را مهران مهدویان کارگردانی و محمدرضا مصباح تهیه‌ کرده است و سیدمرتضی فاطمی مجری طرح و سرمایه‌گذار این فیلم است.

جوایز بین‌المللی آکولاد Accolade Award Film Competition که در کالیفرنیای آمریکا برگزار می‌شود، نگاه ویژه‌ای به سینمای مستقل دارد.

حسام محمودی، مهتاب ثروتی، سیامک ادیب، علیرضا مویدی، اکبر آیین، آسیه سلطانی، وحید میرزابیگی، مهرداد بخشی، فرزاد باقری، زینب شعبانی، مهدی میری، علی قابشی، محمد شامی، محمد گوهری در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سایر عوامل «پروا» عبارتند از نویسنده: مهران مهدویان، مدیر فیلمبرداری: حسن اصلانی، طراح چهره پردازی: محمود دهقانی، تدوین: پگاه احمدی، صدابردار: محمد کیان ارثی، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، آهنگساز: رضا مرتضوی، طراح لباس: زهرا صمدی، طراح صحنه: زهرا محبی، اصلاح رنگ: سامان مجد وفایی، برنامه ریز: مهرنوش حسینی، منشی صحنه: عاطفه هادی، مدیر تولید: حمیدرضا سرپیران، مدیر تدارکات: حمید برزو، عکاس: منوچهر مرزبان، دستیار اول کارگردان: سعید بیات، پخش: یونی راما.