به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در مراسم گرامیداشت شهید محسن فخری‌زاده که امروز (سه‌شنبه) با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولین عالی‌رتبه نیروهای مسلح در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، با تأکید بر اینکه اقتدار و قدرت لازمه بقا و استحکام هر حکومتی است، گفت: همه عقلا باور دارند که بدون قدرت و اقتدار نمی‌توان از امنیت و موجودیت یک نظام محافظت کرد که تحقق این مهم در آیات و روایات اسلامی همواره مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه از برجسته‌ترین مصادیق قدرت، دو اصل ایمان و علم است، افزود: ایمان و باورها، قدرت درونی را می‌سازد و این مهم، مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی از فرماندهان نیروهای مسلح است.

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه علم و تخصص باعث قدرتمندی در عرصه‌های مختلف می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر دشمنان انقلاب اسلامی ۴۰ سال است، عقب‌نشینی می‌کنند و در همه عرصه‌ها ناتوان ماندند به این دلیل است که سنگرنشینان انقلاب اسلامی دارای این دو عامل (ایمان و علم) هستند.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی اضافه کرد: اگر دشمنان نظام دست به عمل زشت ترور می‌زنند، به این دلیل است که می‌دانند سرچشمه‌های نظام شخصیت‌های ایمانی و عالم هستند.

وی با بیان اینکه شهید فخری‌زاده دارای این دو عامل (ایمان و علم) بود و تمام عمرش را در مسیر قدرتمندی نظام صرف کرد، تصریح کرد: او همانند دیگر شهدا در قدرت‌آفرینی برای انقلاب اسلامی سهم داشته است، بنابراین بدیهی است که پاداش الهی برای او شهادت باشد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه شهادت سرعت‌بخش اهداف انقلاب اسلامی است، گفت: استکبار بداند که با ترور شهدایی همانند حاج قاسم سلیمانی و شهید فخری‌زاده سراشیبی سقوط برای خودشان را سرعت بخشیده‌اند.

حجت‌الاسلام حاجی صادقی با تاکید بر اینکه شهادت برای ما قدرت‌آفرین است، افزود: اگر با شهادت شهدای هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای متوقف شد، با شهادت فخری‌زاده هم این مسیر متوقف می‌شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان با به شهادت رساندن سنگرنشینان انقلاب اسلامی، نمی‌توانند حرکت انقلاب را متوقف کنند.