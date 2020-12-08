به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی فراخوانی اعلام کرد: تسهیلات حمایتی قرضالحسنه ویژه کسب و کارها و فعالان بخش فرهنگ و هنر در مرحله نخست، به روزنامهها، فصلنامهها، دوفصلنامهها و سالنامههای خصوصیِ متقاضی قابل پرداخت است.
بر این اساس، متقاضیان بهرهمندی از این تسهیلات و یا صاحبان امتیازی که ثبتنام آنها تکمیل نشده است میتوانند با مراجعه به سامانه تحفه نسبت به ثبتنام و یا تکمیل مدارک خود اقدام کنند.
*متن کامل فراخوان بهشرح زیر است:
نظر به تشکیل نخستین جلسه کارگروه اعطای تسهیلات حمایتی بخش فرهنگ (رسانهها) و با عنایت به فراخوان قبلی و محدودیتهای کرونایی اخیر، مهلت ثبتنام تسهیلات کمبهره تا تاریخ ۲۹ آذرماه سال جاری اعلام میشود.
بر این اساس، متقاضیان دریافت این تسهیلات و یا صاحبان امتیازی که ثبتنام آنها به طور ناقص انجام شده است میتوانند با مراجعه به سامانه تحفه به نشانی الکترونیکی tohfeh.farhang.gov.ir نسبت به ثبتنام و یا تکمیل مدارک خود اقدام کنند.
لازم به ذکر است این آخرین فرصت برای دریافت تسهیلات کمبهره برای گروه مذکور است و به درخواستهای واصله پس از این تاریخ به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
صاحبان امتیاز به منظور ثبت درخواست خود به نکات زیر توجه کنند:
رسانههای واجد شرایط برای بهرهمندی از تسهیلات کمبهره، میبایست پس از ورود به سامانه تحفه، کاربرگ معاونت مطبوعاتی را از بخش اطلاعات (مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید)، بارگیری و پس از تکمیل و خوداظهاری امتیازات درج شده، نسبت به بارگذاری آن در صفحه پیوست طرح، اقدام کنند.
لازم به ذکر است: بارگذاری اسنادی که مطابق خوداظهاری، به آن استناد شده (لیست بیمه پرداختی، اجاره نامه و..) در بخش پیوست طرح ضروری است.
همچنین بارگذاری طرح توجیهی رسانه که شامل منابع مالی موجود و مورد نیاز، افراد شاغل و ظرفیتهای اشتغال، وضعیت هزینهکرد و برآورد مالی رسانه، تخمین خسارات ناشی از بحران بیماری کرونا و… است نیز در این بخش لازم است.
برای رفع ابهام و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با چگونگی دریافت تسهیلات حمایتی، شماره تلفن ۸۴۰۹۵۱۵۷-۰۲۱ و ۰۹۲۲۶۵۴۵۸۱۵ برای مدیران رسانهها و شماره تلفن ۸۸۰۰۴۱۸۴-۰۲۱ برای مدیران کانونهای آگهی و تبلیغاتی آماده پاسخگویی هستند.
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