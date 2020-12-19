به گزارش خبرنگار مهر، ویژهبرنامه «ایرانیش» به مناسبت شب یلدا تدارک دیده شده و با حال و هوایی متفاوت با برنامههای گفتگومحورِ هر ساله طی دو شب شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذر بعد از گفتگوی ویژه خبری روانه آنتن خواهد شد.
این ویژهبرنامه میزبان مهمانهای مختلف خواهد بود که المیرا شریفی مقدم گوینده شبکه خبر از جمله آنهاست. او شنبه مهمان «ایرانیش» خواهد بود. همچنین فریبا نادری بازیگر سینما و تلویزیون نیز روز یکشنبه مهمان این برنامه است.
«ایرانیش» با اجرای مجید واشقانی و گیتی خامنه به گرامیداشت این آیین کهن ایرانی و جشن ولادت حضرت زینب (س) میپردازد.
در جشن شب چله امسال تلفیقی از مسابقات اصیل ایرانی و معاشرتی صمیمانه با مهمانان برنامه را شاهد خواهیم بود. بازیهایی که در گذشته خانوادههای ایرانی در شب یلدا به آنها میپرداختند. در کنار حضور هنرمندان، ورزشکاران، خوانندگان و البته مهمانانی از جنس کادر درمان و چهرههای مختلف اجتماعی درون مایه اصلی این ویژهبرنامه را تشکیل میدهند.
همچنین به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار این برنامه از پرستاران پرتلاش تقدیر خواهد کرد و ارتباطی زنده با دمشق و حرم حضرت زینب (س) برقرار خواهد شد.
افزون بر این اجرای موسیقی به صورت هنرهای مفهومی و طراحی بخشهای متنوع، سرگرمکننده و متفاوت از دیگر تدارکات ویژه این برنامه خواهد بود. ویژهبرنامه «ایرانیش» کاری است از گروه اجتماعی فرهنگی به تهیهکنندگی احسان ارغوانی که شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذر بعد از گفتگوی ویژه خبری از شبکه دو سیما روانه آنتن خواهد شد.
نظر شما