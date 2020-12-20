رونمایی از خودروهای زرهی ساخت متخصصان داخلی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «عبدالکریم أمیر الدین الحوثی» وزیر کشور دولت نجات ملی یمن در مراسم رونمایی از خودروی زرهی یمنی از نوع «بأس ۱» اعلام کرد که این خودروهای زرهی به طور کامل توسط کارشناسان داخلی ساخته شدهاند.
وی در ادامه افزود: این خودروها با کیفیت بسیار بالا و برای خدمت رسانی در عملیات مختلف امنیتی و اطلاعاتی استفاده میشود.
أمیر الدین الحوثی بیان کرد: این اقدامات در راستای رهنمودهای عبدالملک الحوثی رهبر انقلاب مردم یمن صورت گرفته است.
در این مراسم، «رزق الجوفی» معاون بخش امنیت و پلیس وزارت کشور یمن اعلام کرد که این وزارتخانه در تمام زمینهها به ویژه در زمینه ساخت خودروهای امنیتی در سایه محاصره و حمله ائتلاف سعودی، دستاوردهای زیادی را محقق کرده است.
متخصصان داخلی در یمن نشان دادهاند که علاوه بر تولید انواع موشکها با بُردهای مختلف میتوانند وارد عرصه تولید خودروهای زرهی نیز بشوند.
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