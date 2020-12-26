ایستگاه های پر ازدحام مترو را شناسائی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: به منظور کمک به کنترل ریسک ابتلا به ویروس کرونا بخشی در وب سایت شرکت برای نمایش شلوغی واگن‌ها تهیه و اختصاص داده شده و در حال حاضر ابزار نمایش برای خطوط یک، دو، سه، چهار و پنج راه اندازی شد و برای عموم شهروندان قابل استفاده است.

نوبخت تصریح کرد: این ابزار تا اول بهمن ماه ۱۳۹۹ برای خطوط شش و هفت متروی تهران نیز اضافه می‌شود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: از شهروندان و مسافران می خواهیم تا قبل از آغاز سفر، با مراجعه به سایت شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به نشانی metro.tehran.ir از میزان ازدحام جمعیت در قطارهای مترو مطلع شوند تا با جابجایی ساعت برنامه سفر خود به زمان‌های خلوت‌تر، ریسک انتقال ویروس کرونا کاهش یابد.

گفتنی است این ابزار، نسخه درحال توسعه طرح نوآورانه منتخب در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری است و برای آشنایی شهروندان و مسافران با این ابزار در تمامی ایستگاه های تقاطعی و شلوغ به صورت بنر و در صفحه اینستاگرام شرکت به آدرس tehran_metro@ اطلاع رسانی شده است.