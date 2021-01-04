به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین «حبیب‌رضا ارزانی» در مراسم رونمایی از پوستر «پیشانی شُکر» که به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور طراحی و آماده شده بود، ضمن تسلیت درگذشت آیت‌الله مصباح یزدی گفت: آن مرحوم پاسدار مرزهای عقیدتی بود کمااینکه حاج قاسم سلیمانی پاسدار مرزهای جغرافیایی کشور بود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در ادامه به پوستر پیشانی شکر اشاره و اظهار کرد: عنوان این پوستر برگرفته از وصیت‌نامه و همچنین نامه‌ای است که آن سردار شهید به مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۶ بعد از نابودی داعش نوشت.

وی ادامه داد: آن سردار شهید در نامه خود به مقام عظمای ولایت نوشت: «پیشانی شکر را در مقابل پیشگاه خداوند قادر متعال به شکرانه این پیروزی بزرگ بر زمین می‌ساییم». این تعبیر حقیقا ژرف و زیبایی است چراکه پیشانی، نماد سجده به درگاه حضرت معبود است، اگر انسان بخواهد نزدیک‌ترین حالت به حضرت معبود را تصور کند سجده نزدیک‌ترین حالت به عالم معنا است، بنابراین آدمی اگر بخواهد عبودیت خود را در اعلی‌ترین مرتبه به ساحت ربوبی حضرت معبود عرضه دارد سجده می‌کند، در تعابیر نورانی ائمه اطهار (ع) نیز سجده منزل مقربان و نزدیک‌ترین حالت میان خالق و مخلوق است.

حجت الاسلام و المسلمین ارزانی افزود: در نامه و وصیت‌نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از واژه سجده استفاده شده است، باید به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشیم. انسان عابد همواره شاکر است، کسی که مقرب درگاه می‌شود از شکرگزاری به این مقام می‌رسد چنانچه در قرآن کریم آمده است «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ» (و اگر نعمت‌های خدا را شماره کنید آن را نمی‌توانید بشمارید قطعاً خدا آمرزنده مهربان است)، همچنین حضرت باری‌تعالی در آیه‌ای دیگر می‌فرماید «أَنِ اشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ» (شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت [همه] به سوی من است)؛ در ادامه و پس از این سفارش‌ها نسبت به شکرگزاری به ثمرات این رویکرد در زندگی اشاره کرده و می‌فرماید «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِی لَشَدِیدٌ» (اگر واقعاً سپاسگزاری کنید [نعمت] شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمائید قطعاً عذاب من سخت خواهد بود).

رئیس ستاد فهما اظهار کرد: سردار شهید سلیمانی در متن وصیت نامه خود می‌نویسد: «پیشانی شکر شرم بر آستانت می‌سایم»، این بیان دقیقاً همان تعبیری است که سعدی نیز در ابیات خود به آن اشاره داشته است: «بنده همان به که ز تقصیر خویش. عذر به درگاه خدای آورد. ورنه سزاوار خداوندیش». بنابراین انسانی که بندگی و عبودیت حضرت معبود را به جای آورد و پیشانی بر سجده بگذارد و شرمسار نعمات خداوند باشد جایگاهی رفیع خواهد داشت، حاج قاسم سلیمانی نیز به چنین جایگاهی رسید، این تعبیر نورانی آن سردار شهید در نامه‌ای که به مقام معظم رهبری نوشت و همچنین وصیت‌نامه، نشان از اعتقاد راسخی است که آن دلاور به این مساله داشت؛ از این رو سردار سلیمانی را مکتب‌آفرین می‌دانیم.

وی ادامه داد: اگر کسی به این جایگاه رسید که هم مقرب و شاکر و هم شرمگین در مقابل پروردگار باشد، خداوند به او عنایتی ویژه می‌کند، چنانچه در مورد ابراهیم (ع) فرمود «وَکَذَلِکَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ». خداوند سعه وجودی چنین بندگانی را زیاد می‌کند و آنان را در مقابل دیگران قدرت می‌بخشد، کسانی که سر تعظیم و کرنش مقابل خداوند فرود آورند این چنین دستاوردی دارند که سردار سلیمانی داشت و اعلام کرد: «کمتر از سه ماه دیگر اعلام پایان داعش خواهد بود و جشن پیروزی را در منطقه اعلام می کنیم» و این اتفاق افتاد. وقتی تمامی این موارد را کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که وقتی بنده‌ای متواضعانه شاکر پروردگار باشد خداوند چنان محبت او را در دل مردم قرار می‌دهد که نه تنها دوستدارش باشند که نسبت به او مودت داشته باشند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از مباحث خود با بیان اینکه مکتب سردار سلیمانی در سال‌های آتی جریان ساز خواهد شد، افزود: بسیاری از افراد در داخل و سایر کشورها پیرو این مکتب استوار هستند.

وی تصریح کرد: ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با رونمایی این پوستر درصدد آن بود که به این جنبه از شخصیت حاج قاسم سلیمانی یعنی عبودیت، شاکر بودن و تواضع آن شهید اشاره کند. این تنها یک زاویه و بخشی از شخصیت آن سردار شهید است که تلاش شد در این پوستر به نمایش در بیاید.

حجت‌الاسلام و المسلمین ارزانی در ادامه به بخش‌های مختلف پوستر «پیشانی شُکر» که به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی طراحی شده است اشاره کرد و گفت: خلوص و شکرگزاری آن سردار شهید از جمله مولفه‌هایی است که در این پوستر به نمایش کشیده شده است چراکه حاج قاسم سلیمانی در اوج مقامی که داشت از افتادگی و خضوع ویژه‌ای برخوردار بود.

رئیس ستاد فهما افزود: همچنین فرش زیر دست حاج قاسم در پوستر پیشانی شکر، اشاره به فرش آبی رنگی دارد که سالهای سال است که در بیت رهبری پهن شده و در گذر سال‌ها به عنوان نماد ساده زیستی رهبر معظم انقلاب شناخته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ارزانی در ادامه اظهار کرد: نکته دیگری که در این پوستر به آن اشاره شده انگشتر و دست سردار است که بعد از شهادت تبدیل به یک نماد شد. دست و انگشتری که از جان گذشتگی آن بزرگ مرد را به تصویر می‌کشد و نهایتاً پیشانی شکر که بخشی از وصیت نامه حاج قاسم سلیمانی است.

وی ادامه داد: این پوستر با تکنیک تصویرسازی دیجیتال طراحی شده و مفاهیم متعددی را در بر می‌گیرد.

حجت‌الاسلام ارزانی، همچنین در بخش دیگری از این آئین، با اشاره به برنامه‌های ستاد فهما در نخستین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: با توجه به شرایط فعلی و شیوع کرونا، عموم برنامه‌های ما بر محور فضای مجازی برگزار می‌شود، البته برخی موارد در صورتی که شرایط فراهم باشد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت محیطی برگزار می‌شود، برای مثال اجرای گروه سرود ۳۰۰ نفره که بر سر مزار شهید سلیمانی برگزار شد.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: همچنین جشنواره روح مقاومت نیز همچنان ادامه یافته و در این مقطع با محور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود، بیش از ۲۶۰۰ کانون در این جشنواره شرکت کردند.

حجت‌الاسلام ارزانی افزود: تولید نماهنگ و کارهای چندرسانه‌ای نظیر نماهنگ شلیک از جمله دیگر فعالیت‌ها است که این نماهنگ در جشنواره عمار نیز کاندید شده است. از سوی دیگر برگزاری جشنواره سرود سردار آسمانی، مشارکت در جشنواره نمایش و سرود سردار سلیمانی که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن تئاتر دفاع مقدس برگزار از دیگر فعالیت‌ها است.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری سوگواره علمدار کربلا که در استان ایلام هرسال برپا می‌شد امسال با محوریت سردار برگزار خواهد شد، همچنین مشارکت در برگزاری پویش بین المللی نسل سلیمانی، پویش ملی سرود قهرمان من با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی از جمله دیگر فعالیت‌ها است.

حجت‌الاسلام ارزانی در ادامه به طرح ملی ایران قوی اشاره کرد و گفت: ما پلتفرم ایران قوی را طراحی کردیم که از هفته دفاع مقدس آغاز و تا پایان دهه فجر ادامه دارد. این طرح شامل ۱۲ رواق می‌شود، اعضای کانون‌ها می‌توانند آثار خود را به سامانه بچه‌های مسجد ارسال کنند.

وی در ادامه گفت: از دیگر فعالیت‌های کانون‌های فهما کمک‌های مومنانه در قالب‌های مختلف از جمله توزیع ۱۲۰ هزار بسته گوشت میان نیازمندان بود که از ماه رجب آغاز و در ایام فاطمیه ادامه یافت.