گجتی که بدون سوزن قند خون را رصد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یک استارت آپ ژاپنی ادعا می‌کند یکی از چالش‌های مهم فناوری پزشکی یعنی رصد مداوم و غیرتهاجمی گلوکز خون را حل کرده است.

شرکت «کوانتوم اوپریشن» محصولش را در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی به طور مجازی رونمایی کرده است. این محصول نمونه اولیه یک گجت پوشیدنی است که به طور دقیق قند خون را از روی مچ دست رصد می‌کند. ظاهر این دستگاه شبیه اپل واچ است و داخل یک طیف سنج کوچک قرار داده شده که از آن برای اسکن خون و اندازه گیری گلوکز استفاده می‌شود.

همچنین گجت پوشیدنی مذکور قادر به خوانش علائم حیاتی دیگر از جمله ضربان قلب است.

تولید کننده این دستگاه ادعا می‌کند عنصر پنهان آن مواد طیف سنجی مخصوصی است که در ساعت و بند آن به کار رفته‌اند. کاربر برای استفاده از آن کافی است قابلیت رصد را از طریق منو فعال کند و پس از ۲۰ ثانیه اطلاعات مورد نظر روی نمایشگر ظاهر می‌شوند.

شرکت کوانتوم قصد دارد گجت را به شرکت‌های بیمه و تهیه کنندگان خدمات درمانی بفروشد و یک پلتفرم بزرگ برای جمع آوری و بررسی انبوهی از اطلاعات کاربران دستگاه بسازد.