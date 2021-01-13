وزیر راه از پروژه جاده سمنان- فیروزکوه بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی عصر چهارشنبه در بدو ورود خود به استان سمنان در رأس هیئتی متشکل از معاونان وزارت راه و شهرسازی از محور سمنان- فیروزکوه بازدید به عمل آورد و دستورات لازم را برای اجرای این پروژه ۱۰ کیلومتری ارائه کرد.

اسلامی قرار است در سفر دوروزه به استان سمنان از پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی شامل محورهای سمنان- فیروزکوه، شاهرود- آزادشهر، سرخه- سمنان، بیمارستان مهدی‌شهر و… بازدید به عمل بیاورد.

حسین دهقان مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پروژه سمنان _ فیروزکوه، گفت: طول این محور ۱۰ کیلومتر و پیشرفت فیزیکی آن ۹۰ درصد است و امیدواریم امروز با حضور وزیر و همچنین اختصاص منابع شاهد افتتاح کامل این طرح باشیم.

وی با بیان اینکه کارهای باقی مانده در محور سمنان- فیروزکوه نصب نیوجرسی، گاردریل، اجرای لایه توپکا و خط کشی و تابلو علائم ایمنی و… است، تاکید کرد: اعتبار مورد نیاز این پروژه حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وزیر راه قرار است فردا به شاهرود سفر کند تا در جریان پروژه‌های شرق استان سمنان نیز قرار گیرد.