تأمین ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل محور سمنان-فیروزکوه

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در دیدار با علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی در محل این وزارتخانه، موضوع تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل محور حیاتی سمنان-فیروزکوه مورد بررسی قرار گرفت، افزود: پیگیری‌های لازم را برای تسریع در تکمیل این پروژه راهبردی انجام داد.

وی همچنین تصریح کرد: معاون وزیر راه و شهرسازی با اختصاص چهار هزار میلیارد ریال از محل مولدسازی اراضی وابسته به این وزارتخانه برای اجرای پروژه محور سمنان-فیروزکوه موافقت کرد.

استاندار سمنان این تصمیم را گامی مهم در مسیر تکمیل یکی از محورهای ارتباطی راهبردی استان سمنان دانست و افزود: این محور مواصلاتی نقش بسزایی در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه خواهد داشت.

کولیوند خاطرنشان کرد: تحقق این مصوبه به معنای اجرایی شدن یکی دیگر از مفاد توافق ۱۲ بندی استان با وزیر راه و شهرسازی است که پیش‌ازاین به امضا رسیده بود.

وی تصریح کرد: پروژه چهارخطه کردن محور سمنان-فیروزکوه از جمله پروژه‌های مهم ملی است که تکمیل آن می‌تواند تحول چشمگیری در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ایجاد کند.

استاندار سمنان با بیان اینکه با تکمیل این محور، شاهد کاهش قابل توجه زمان سفر و افزایش ایمنی تردد در این مسیر پرتردد خواهیم بود، گفت: انتظار می‌رود با تأمین اعتبار مورد نیاز، شتاب بیشتری برای به پایان رساندن مراحل باقی‌مانده این پروژه ملی ایجاد شود.