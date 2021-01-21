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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۳۲

رئیس سازمان آتش نشانی خرم‌آباد خبر داد:

انفجار منزل مسکونی در شهرک پارسیلون خرم‌آباد

انفجار منزل مسکونی در شهرک پارسیلون خرم‌آباد

خرم‌آباد- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد از انفجار منزل مسکونی در شهرک پارسیلون خبر داد و گفت: این حادثه یک مصدوم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد، مهرداد فلاح در سخنانی اظهار داشت: ساعت ۱۱:۰۹ چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۹ خبر انفجار منزلی مسکونی در کوچه آویشن ۵ شهرک پارسیلون خرم آباد از طریق تماس تلفنی شهروندان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اعلام شد، که بلافاصله زنگ حریق ایستگاه شماره ۴ به صدا در آمده و مأمورین ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی در تشریح این حادثه بیان داشت: در بررسی‌های اولیه توسط آتش نشانان مشاهده شد درب‌ها و پنجره‌ها و قسمتی از دیوارهای داخلی منزل در اثر شدت انفجار از جا کنده شده و آتش سوزی داخل منزل ادامه دارد که با سرعت عمل آتش نشانان آتش سوزی فوراً اطفا شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد بیان داشت: فرآیند ایمن سازی ساختمان همزمان با تفحص مصدومان احتمالی توسط آتش نشانان آغاز و در ادامه یک نفر خانم میانسال که در زمان انفجار در منزل حضور داشت از ساختمان خارج و به عوامل اورژانس حاضر در محل جهت اعزام به مراکز درمانی، تحویل داده شد.

فلاح بیان داشت: علت حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.

کد مطلب 5127366

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