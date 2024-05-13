آیین تکریم و معارفه فرماندار سروستان با حضور مسؤولان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه با حضور اسماعیل قزل‌سفلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس و دیگر مسؤولان استانی و شهرستانی سروستان، آئین تکریم و معارفه فرماندار سروستان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم فرمانده سپاه ناحیه سروستان ضمن تبریک هفته بسیج سازندگی و دهه کرامت به شعار سال مدنظر رهبر معظم انقلاب یعنی سال جهش تولید با مشارکت مردم اشاره کرد و خواستار همکاری مسؤولان جهت تحقق این شعار شد.

سرهنگ حسین مباشری با بیان اینکه فرماندار سابق سروستان، علی حسین بهمنی به عنوان مدیری جهادی، انقلابی، شایسته و مردمی تعامل خوبی با این نهاد انقلابی جهت خدمت به مردم داشت و منشأ برکات زیادی بود گفت: مردم در نظام اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و مسؤولان باید در جهت خدمت به مردم گام بردارند.

وی افزود: تجربه نیز نشان داده در طول عمر بابرکت نظام هرگاه مردم حضور فعال در صحنه داشتند و از ظرفیت مردم استفاده کردیم مشکلات مرتفع شده است.

مباشری با بیان اینکه مردمی و صبور بودن دو ویژگی مدیر تراز انقلابی است خاطرنشان کرد: امروز به برکت انقلاب مسؤولان میان مردم هستند و در میز خدمت‌ها یا دیگر مناسبات می‌توانند به راحتی با مدیران دیدار کنند.

در ادامه امام جمعه سروستان و فرمانده سپاه این شهر برای علیرضا حق نگهدار فرماندار جدید این شهر آرزوی توفیق نمودند.

گفتنی است با حکم استاندار فارس علی حسین بهمنی فرماندار سابق سروستان به عنوان فرماندار ویژه فسا معرفی شد و علیرضا حق نگهدار جایگزین وی در فرمانداری سروستان شد.