سفر ایمن به کجا؟/ چند پیشنهاد برای سفر ایمن در زمستان

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ این روزها که انجام سفر به بیشتر نقاط ایران ممنوع است و نمی‌توان با خودروی شخصی مسافت بین شهری را پیمود و هرازگاهی رنگ برخی از شهرها به دلیل شیوع ویروس کرونا تغییر می‌کند؛ باید چه کرد و به کجا سفر کرد؟ آیا اصلاً شرایط سفر رفتن در این روزها مهیاست؟ اگر باشد و اگر محدودیت تردد بین شهرها برداشته شود تا مردم سفری ایمن و مطمئن از لحاظ کرونا داشته باشند به کجاها می‌توان فکر کرد؟

قطعاً باید درباره مدیریت مقاصد گردشگری بیشتر فکر کرد و متولیان نیز آن را مدیریت کنند. اما چند گزینه مورد پیشنهاد است که می‌توان به آنها برای انجام یک سفری عاری از بیماری فکر و برنامه‌ریزی کرد.

شاید این روزها که خیلی‌ها اقامت در هتل‌ها را ایمن نمی‌دانند، اطلاع ندارند که طبق گفته رئیس جامعه هتلداران کشور هنوز یک مورد مشکوک به کرونا نیز در هتل‌ها شناسایی نشده است و خیلی از هتل‌ها، موارد بهداشتی را در این مراکز اقامتی رعایت می‌کنند بنابراین شاید بهتر باشد که به جای اقامت در چادر که این روزها ممنوع است و یا اقامت در خانه‌های غیرمجاز که سلامت آنها مورد تأیید مراکز نظارتی نیست، اسکان در هتل‌ها را انتخاب کرد. اما سفر به کجا؟

در فصل زمستان قطعاً مناطق جنوبی کشور به دلیل آب و هوای مناسبی که دارند گزینه بهتری برای سفر هستند. اما گاهی آنقدر حجم سفر به این مناطق زیاد می‌شود که متولیان استانی ابراز نگرانی می‌کنند مانند اتفاقی که اخیراً در استان هرمزگان رخ داد و آنقدر مدیریت مقصد از مبدا نادرست انجام شد، که استانداری هرمزگان اعلام کرد تا اردیبهشت سال آینده اگر کسی هم می‌خواهد سفری به استان داشته باشد، باید موارد سختگیرانه را رعایت کند و حتماً همراه خودش برگه تست منفی کرونا را داشته باشد.

شاید اگر مدیریت مبدا وجود داشت و تعداد پروازها و یا ورودی به جزایر استان هرمزگان طبق یک حساب و کتابی انجام می‌گرفت، آنقدر مردم استان هم از حجم ورود گردشگران نگران نمی‌شدند. اما این اتفاق نیفتاد.

ولی آیا نباید به این جزایر رفت؟ قطعاً اگر قرار باشد کسی سفر ایمن را تجربه کند، جزایر ایرانی یکی از بهترین مقاصد خواهد بود به شرط آنکه آمار رفت و آمدها مدیریت شود. در اینجا چند راهکار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جزایر ایرانی مقصد سفید گردشگری شوند

می‌توان ورودی به جزایر را که از نظر ایمنی کرونا در سطح بهتری هستند، کنترل و یا محدود کرد. چون این جزایر از طریق شناور و یا پروازها ورودی دارند و از سرزمین اصلی نمی‌توان با خودرو وارد آنها شد.

می‌توان گردشگرانی که در بازه زمانی خاصی احتمال هجوم آنها به جزایر وجود دارد را با تورهای گردشگری همراه کرد تا هم از مراکز اقامتی آنها مطمئن شد و هم تعدادشان از یک حدی بالاتر نرود. در واقع اگر در قالب تور این افراد به جزایر بروند هم برای آژانس‌های گردشگری که این روزها در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند، درآمدزایی خواهد شد و هم سلامت گردشگران تضمین شده خواهد بود به شرط آنکه مبلغ تمام شده این تورها با آنچه که گردشگران خودشان هزینه می‌کنند به حدی فاصله نداشته باشد که گردشگران از این اقدام منصرف شوند و دنبال راهی برای دور زدن باشند!

در این میان می‌شد؛ جزایری که از نظر آمار کرونا صفر و در وضعیت سفید هستند را به عنوان مراکزی برای گردشگری در ایام کرونا انتخاب کرد و با برنامه‌ریزی درست هم به جامعه میزبان آسیبی وارد نشود و هم اینکه گردشگران بتوانند از آن فضا استفاده کنند.

استفاده از تجربه طرح‌های گردشگری ایمن کشورهای دیگر

این طرح اکنون در بسیاری از جزایر ایمن کشورهای خارجی مانند یونان در حال اجراست. یعنی گردشگران از قبل برنامه‌ریزی کرده، با هواپیما وارد جزیره شده، پروتکل‌های بهداشتی درباره آنها رعایت می‌شود و مراکز اقامتی و تفریحی و گردشگری هم میزبان مسافران سالم خواهند بود و روزهای عادی سفر را در آن جزایر می‌گذرانند. می‌شد این ایده را در جزیره کیش هم اجرا کرد. چون این جزیره در حال حاضر وضعیت مطلوبی دارد. اما جزیره ابوموسی نیز که یکی از سبزترین جزایر ایرانی به حساب می‌آمد و اکنون نیز وضعیت سفیدی دارد اگر مشکلات ورود گردشگر به آن مرتفع شود؛ گزینه بسیار خوبی برای یک گردش کوتاه مدت در دوران کرونا خواهد بود. چون هم می‌توان ورودی آن را از طریق شناورهای بندر لنگه و هم پروازهای محدود بندرعباس کنترل کرد و هم به دلیل مراکز اقامتی محدود، این جزیره میزبان افراد سالم و محدودی باشد.

گزینه دیگر غیر از جزایری که از سرزمین اصلی دور هستند، می‌تواند کویر باشد. کویر هم به دلیل داشتن فضای آزاد زیاد، در روزهای زمستان که آب و هوای گرمی ندارند و برعکس بسیار مطلوب هستند، گزینه مناسبی برای سفر در ایام کرونا است. حتی می‌توان از وسایل نقلیه مانند قطار که در حال حاضر ایمن‌ترین وسیله حمل و نقل عمومی است؛ استفاده کرد چون در حال حاضر هر کوپه چهارنفره به دو نفر اختصاص دارد و هر کوپه نیز ضد عفونی می‌شود. هر چند که سرویس‌های بهداشتی آن هنوز در شرایط نامناسبی قرار دارند. اما فضای کوپه‌ها تقریباً اختصاصی شده است.

نگاهی به ظرفیت اکولوژها در مناطق طبیعی و باز

با این حال می‌توان از همین طریق به استان‌های کویری سفر کرد و از اکولوژی‌های طراحی شده در فضای باز بهره برد. مانند اکولوژی‌های کویر مرنجاب و یا کویر شهداد. این اکولوژها با داشتن تمام امکانات هتلی در فضای باز کویری کمترین آسیب را متوجه گردشگران خواهد کرد. آب و هوای مناسب در فصل زمستان، هوای باز کویر، گردشگران کمتر از مزیت‌های کویرنوردی در این روزهای کرونایی زمستانی است.

حتی اقامت در اکولوژی‌های جنگلی نیز می‌تواند ایمن باشد اگر آب و هوای زمستانی این روزها اجازه دهد. چون این اکولوژها هم مانند هتل، خدمات کاملی دارند، اقامت در آنها گران‌تر اما محدودتر است و به تبع آن جمعیت کمتری در آنها اقامت می‌کنند و چون گردش در جنگل در واقع گردش در فضای باز است، خطرات شیوع کرونا را کمتر می‌کند.

به تازگی محمدعلی طالبی استاندار یزد در مراسمی با حضور مسئولان کشوری و استانی، یزد را به عنوان پایلوت مقصد ایمن گردشگری کشور معرفی و بر اهتمام جدی در خصوص احیای صنعت متضرر گردشگری از ناحیه‌ی کرونا تاکید کرد. تا قبل از پیک کرونا تمهیدات لازم را با آماده کردن استان برای میزبانی از گردشگران اندیشیدیم و این هماهنگی انجام شد.

استاندار به بهبود وضعیت یزد در حوزه کرونا با تنزل جایگاه این استان در آمارهای مربوطه اشاره کرد و گفت: تقویت هماهنگی‌های علوم پزشکی و میراث فرهنگی و واحدهای گردشگری ضروری است و تفاهم‌نامه‌های مربوطه با جدیت تمام دنبال می‌شود تا انجام سفرهای ایمن منجر به ساده انگاری در استان نشود.

همه این سفرهای ایمن در چنین مناطقی، در حالی می‌تواند اتفاق بیفتد که هم مدیریت مقصد وجود داشته باشد و هم مدیریت مبدا. در واقع اگر بتوان مسافران را هدایت شده به مراکز و نقاط گردشگری فرستاد، نه تنها از شیوع ویروس جلوگیری خواهد شد، بلکه از گردشگری انبوه و آسیب‌رسان به جامعه محلی نیز جلوگیری می‌شود.

در این راستا معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی نیز پروتکل‌های بهداشتی را برای سفرهای ایمن طراحی کرده است که بد نیست قبل از انجام هر سفری، نگاهی به آنها انداخته شود.