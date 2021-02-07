بازی با جان مردم با مخفی کردن لیست اماکن نا ایمن در کشوی مدیران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در دویست و هفتادمین جلسه شورا ضمن گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی تذکری گفت: امیدوارم که همه ما در ایام دهه مبارک فجر، به این فکر کنیم که برای انقلاب چه خون‌هایی ریخته شده و چه هزینه‌هایی داده شده و قرار بود که ثمره این انقلاب، چه اتفاقاتی را برای مردم بزرگ ایران رقم بزند. همیشه وقتی می‌خواهیم در مورد انقلاب و نتایج آن قضاوت کنیم، باید ابتدا معیارها و آرمان‌های اولیه را بررسی کنیم و بعد قضاوت کنیم که چقدر فاصله گرفتیم یا چقدر به آن نزدیک هستیم و با لحاظ این‌ها وضعیت را بسنجیم. آن‌وقت می‌شود بدون تشکیک و تردید دانست که چه اوضاعی در جامعه ما حاکم است و مردم چه میزان رضایت‌مندی دارند.

نظری ادامه داد: پس از حادثه دردناک ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا اطهر، شورای شهر در راستای ایفای وظایف خود و جلوگیری از تکرار این‌گونه حوادث و حفاظت از جان مردم پایتخت، در ۶ بهمن ماه سال ۹۸ مصوبه‌ای با عنوان «الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود شهر تهران در برابر خطر آتش‌سوزی» به تصویب رساند. در این طرح مقرر شد که شهرداری تهران ظرف مدت ۴ ماه از تصویب این مصوبه، نسبت به راه‌اندازی سامانه برخط اقدام کند. به نحوی که سامانه مذکور دسترسی لازم برای شهرداری‌های مناطق، سازمان‌ها و سایر نهادهای مرتبط مانند مراجع قضایی و کلیه اشخاص حقیقی (شامل شهروندان) و حقوقی را داشته باشد.

وی افزود: امروز با گذشت بیش از یک‌سال از تصویب این مصوبه، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است که طی جلساتی که با کمیسیون‌های مختلف شورای شهر برگزار شده، مشخص شد که انتشار با شرایطی که پیش‌تر قرار شده بود نخواهیم داشت و انتشار این لیست منتفی خواهد شد.

عضو شورای شهر تصریح کرد: سوال اصلی اینجاست که آیا ما می‌توانیم با جان مردم تهران بازی کنیم؟ تاکنون چه اندازه در اخطار به ساختمان‌های ناایمن موفق بوده‌ایم که حالا بنا به مصلحت‌هایی که گفته نشده و شفاف نیست، پا بر روی یکی از شعارهای اصلی خود که شفافیت است، می‌گذاریم و قصد داریم با مخفی نگه‌داشتن لیست اماکن ناایمن شهر تهران در کشوهای میز مدیران شهرداری تهران، به شعارها و آرمان‌های خود پشت کنیم.

رییس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای شهر تهران اظهار داشت: از همه مهم‌تر، مگر می‌شود مصوبه شورا با یک مصلحت اندیشی معطل گذاشته شود. شهرداری مکلف است مصوبات شورا را اجرا کند و درصورتی که امکان اجرایی شدن نبیند، باید طی لایحه‌ای اصلاح یا الغای آن را از خود شورا بخواهد.

نظری تاکید کرد: همکاران عزیز، اگر قرار بود تا امروز از ساختمان‌های ناایمن دردی با اخطارهای کتبی و تذکرات سازمان آتش نشانی درمان شود، امروز شاهد ریختن ساختمان پلاسکو و آتش سوزی کلیلنک سینا اطهر و از دست دادن تعدادی از خدمت‌گذاران شهرداری تهران و مردم پایتخت نبودیم. امروز باید یکبار برای همیشه وضعیت ساختمان‌های ناایمن پایتخت را تعیین تکلیف کنیم و به صورت شفاف، به مردم تهران اعلام کنیم که با رفت و آمد به کدام ساختمان‌ها جان‌شان به خطر می‌افتد، تا شاید با این اقدام مالکین و اشخاصی که با ثروت‌اندوزی از این ساختمان‌ها، جان و مال و امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، تکانی به خود بدهند و با کم شدن مراجعه مردم به این فضاها، نسبت به ایمن‌سازی ساختمان‌های خود اقدام کرده تا دیگر شاهد هیچ حادثه‌ای همچون پلاسکو و کلینیک سینا نباشیم.