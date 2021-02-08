کلاهبرداری مجازی در استان سمنان رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین صادقی کاشان شامگاه یک‌شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران و اعضای شورای بانک‌های استان سمنان با موضوع جرایم حوزه سایبری و به میزبانی استانداری با بیان اینکه در دو سال اخیر جرایم فضای مجازی استان به خصوص چهار مورد اصلی شامل کلاهبرداری، برداشت، مزاحمت و هتک حرمت افزایش یافته است، بیان کرد: در سال گذشته آمارها متفاوت بود اما خوشبختانه با استفاده از رمز یک بار مصرف یا «او تی پی» آمار جرایم کاهش یافت.

وی افزود: قبل از رمز یک بار مصرف، برداشت از حساب مردم اولین اولویت در حوزه جرایم فضای مجازی و سایبری بود و کلاهبرداری اولویت دوم اما از سال گذشته با رمز پویا در پرونده‌های حوزه سایبری شاهد کاهش ۸۰ درصدی پرونده‌های برداشت پول از حساب مردم بودیم.

رئیس پلیس فتای استان سمنان با بیان اینکه وقوع جرایم سایبری در سمنان طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال جاری با ۳۴ درصد کاهش روبرو شده است، بیان کرد: سیستم بانکی در کاهش این جرایم نقش ویژه‌ای داشت اما متأسفانه کلاهبرداری اینترنتی رو به افزایش است.

صادقی با بیان اینکه بازارهای آنلاین بیشترین کلاهبرداری را در بین موارد مختلف در سطح استان سمنان دارند، گفت: متأسفانه شهروندانت بدون اینکه احراز هویت افراد فروشنده را داشته باشند، خریدهای خودشان را از طریق این فروشگاه‌ها انجام می‌دهند و قبل از اینکه کالا را روئیت و دریافت کنند بیعانه‌ها یا وجوهی را پرداخت که پس از آن مورد سو استفاده قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه بارها پیش آمده یا فروشنده‌ها بعد از پول دیگر پاسخ مشتریان را نداده‌اند و یا کالاهایی را ارسال کرده‌اند که به لحاظ کیفیت و کمیت مغایر با آن چیزی است که خریداران خریده‌اند، ابراز کرد: یک نوع دیگر از کلاهبرداری‌ها نیز در پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی خارجی رخ می‌دهد که هیچ اعتباری ندارند و توصیه ما به شهروندان این است که نباید از فروشگاه‌های مذکور خریدی انجام دهند و درباره سایر فروشگاه‌های آنلاین هم حتماً می‌بایست هویت شخص فروشنده را احراز و قبل از دریافت کالا هیچ وجهی را واریز نکنند.

رئیس پلیس فتا بیان کرد: علی رغم رمز دوم یک بار مصرف و کاهش ۸۰ درصدی پرونده‌ها را شاهد هستیم اما درگاه‌های جعلی نیز ممکن است طراحی و بعد از اینکه فرد خریدار به مرحله درگاه بانکی رسید، ربات‌هایی وجود دارند که اطلاعات حساب افراد را برداشت می‌کنند لذا توصیه می‌شود که حتماً باید به مشخصات و اطلاعات درگاه‌های بانکی توجه داشته باشند و این درگاه‌ها حتماً می‌بایست پروتکل‌های «اچ تی پی اس» را داشته باشند و آدرس همه آنها باید به «شاپرک نقطه آی آر» ختم شود.

صادقی با بیان اینکه با شیوع کرونا خرید اینترنتی نیز افزایش یافته و غالب مردم هم اقلام مورد نیازشان را اینترنتی تهیه می‌کنند، گفت: این روند در مدیریت زمان و کاهش هزینه‌ها بسیار مفید است اما لازم است که مردم توجه داشته باشند اگر عادت به این خریدها دارند، کارت‌های بانکی که معمولاً مبالغ بالایی در آنها نیست را به این کار اختصاص بدهند و از کارت‌های اصلی خودشان استفاده نکنند.

وی افزود: نوعی از کلاهبرداری که مردم باید به آن توجه داشته باشند هم تماس‌ها از سوی بانک‌هایی است که بعضاً لوگو و نشانه‌های آن بانک را نیز دارند اما کلاهبرداران هستند که با اعلام برنده شدن شهروندان از آنها طلب وجوهی می‌کنند که اصلاً نباید فریب چنین افرادی را خورد.

رئیس پلیس فتای استان سمنان درباره فضای مجازی و نوجوانان نیز، گفت: والدین باید همکاری لازم را با آموزش و پرورش داشته باشند همچنین می‌بایست سواد رسانه‌ای خودشان را ارتقا دهند تا بدانند که فضای مجازی و فناوری اینترنت چطور استفاده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه فرزند هفت ساله یا ۱۰ ساله و ۱۵ ساله ما باید از لحاظ دریافت اطلاعات متفاوت باشد و لذا والدین باید بر این موضوع نظارت داشته باشند، گفت: از سوی دیگر نصب فیلتر شکن بر روی تجهیزات هوشمند در واقع مجوز دسترسی به محتوای نامناسب است و والدین باید در کنار فرزندان خودشان قرار داشته باشند و نه در مقابل آنها لذا باید هوشیار بود.