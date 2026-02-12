نمایشگاه سراسری کتاب آذربایجان غربی در ارومیه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوروزی پنجشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه سراسری کتاب که در تالار وحدت ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: هفدهمین نمایشگاه سراسری کتاب آذربایجان‌غربی از ۲۳ تا ۳۰ بهمن‌ماه با حضور ۳۱۵ ناشر از سراسر کشور برگزار می شود.

وی تصریح‌ کرد: در این دوره از نمایشگاه، ۲۵ هزار عنوان کتاب در قالب ۱۲۵ هزار جلد در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

نوروزی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و دانشگاه‌های استان در برگزاری این رویداد فرهنگی، گفت: برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید همه توان خود را به کار بگیریم و تلاش کنیم سرانه مطالعه در ارومیه و استان افزایش یابد.

وی اظهار کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی و هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، ارومیه در سال ۱۴۰۵ به عنوان پایتخت کتاب کشور معرفی شود.

پورپافشار مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در ادامه با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خدمت ارتقای جایگاه کتاب در کشور است، گفت: برگزاری این نمایشگاه می‌تواند گامی مؤثر در توسعه فعالیت‌های حوزه کتاب در آذربایجان‌غربی باشد.

پورافشار افزود: امیدواریم این رویداد زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های نشر و افزایش دسترسی مردم استان به کتاب شود.

همچنین مقابلی فرماندار ارومیه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به فرهنگ مطالعه در جامعه گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند گامی در راستای ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تقویت ارزش کتاب در جامعه باشد.

مقابلی فرماندار ارومیه هم با اشاره به اهمیت توجه سنین مختلف به‌ویژه کودکان و نوجوانان، به کتابخوانی افزود: لازم است مدارس بیش از پیش به ترویج فرهنگ مطالعه توجه کنند، چرا که جامعه‌ای که به کتاب بها دهد، در همه زمینه‌ها پیشرفت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: نسل جدید با مطالعه و بهره‌گیری از کتاب می‌تواند با گذشته خود آشنا شده و چشم‌اندازی روشن برای آینده کشور ترسیم کند.

فرماندار ارومیه ادامه داد: از ملت ایران برای حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی می‌کنیم چرا که این ملت دوباره حماسه آفرینی کردند.

