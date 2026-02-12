پایان سریع درگیری خونین سیرجان؛ قاتل و همدستانش بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور رمضان نژاد، پیش از ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ساعت ۲ بامداد در پی اعلام یک مورد نزاع دسته جمعی منجر به قتل در یکی از محله های شهر سیرجان، بلافاصله واحد گشت کلانتری ۱۲ به محل وقوع اعزام شد.

وی افزود: با حضور ماموران در صحنه مشخص شد تعدادی جوان به دلیل تنش های قبلی با یکدیگر درگیر و طی این نزاع دسته جمعی یک جوان ۳۳ ساله به ضرب گلوله اسلحه شکاری مجروح و در بیمارستان فوت می کند و ضارب و دیگر عاملان نزاع نیز بلافاصله از محل متواری می شوند.

فرمانده انتظامی سیرجان تصریح کرد: در این رابطه با تلاش تیم هایی از پلیس آگاهی و امنیت عمومی عامل وقوع قتل دستگیر و همچنین ۷ نفر از عاملان مشارکت کننده در نزاع طی چند عملیات جداگانه در سطح شهر سیرجان و محورهای خروجی شهرستان دستگیر و ضمن توقیف دو دستگاه خودرو و یک قبضه سلاح شکاری، تحویل مراجع قضائی شدند.