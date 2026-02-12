  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

پایان سریع درگیری خونین سیرجان؛ قاتل و همدستانش بازداشت شدند

پایان سریع درگیری خونین سیرجان؛ قاتل و همدستانش بازداشت شدند

سیرجان- فرمانده انتظامی سیرجان گفت: عامل اصلی وقوع قتل و ۷ نفر از عاملان نزاع دسته جمعی رخ داده در یکی از محله های سیرجان کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر شدند. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور رمضان نژاد، پیش از ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ساعت ۲ بامداد در پی اعلام یک مورد نزاع دسته جمعی منجر به قتل در یکی از محله های شهر سیرجان، بلافاصله واحد گشت کلانتری ۱۲ به محل وقوع اعزام شد.

وی افزود: با حضور ماموران در صحنه مشخص شد تعدادی جوان به دلیل تنش های قبلی با یکدیگر درگیر و طی این نزاع دسته جمعی یک جوان ۳۳ ساله به ضرب گلوله اسلحه شکاری مجروح و در بیمارستان فوت می کند و ضارب و دیگر عاملان نزاع نیز بلافاصله از محل متواری می شوند.

فرمانده انتظامی سیرجان تصریح کرد: در این رابطه با تلاش تیم هایی از پلیس آگاهی و امنیت عمومی عامل وقوع قتل دستگیر و همچنین ۷ نفر از عاملان مشارکت کننده در نزاع طی چند عملیات جداگانه در سطح شهر سیرجان و محورهای خروجی شهرستان دستگیر و ضمن توقیف دو دستگاه خودرو و یک قبضه سلاح شکاری، تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 6747287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها