ارتباط دیابت بارداری با آسیب به عروق خونی در سنین بالاتر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اِوری دی هلث، کلسیفیکاسیون عروق کرونر زمانی اتفاق می‌افتد که پلاک در عروق خونی تجمع یافته و جریان خون در عضلات قلب محدود می‌شود.

براساس مطالعه محققان، زنان میانسال در صورت داشتن سابقه دیابت بارداری، حتی در صورت بازگشت قند خون به یک حد سالم، بیش از دو برابر با احتمال ابتلاء به کلسیفیکاسیون عروق کرونر روبرو هستند.

در این مطالعه به طور متوسط تقریباً ۱۵ سال ۱۱۱۳ مادر تحت نظر بودند که ۱۳۹ نفر از آنها دارای سابقه دیابت بارداری بودند. هیچ یک از آنها قبل از بارداری دیابت نداشته اند.

در پایان دوره مطالعه، حتی در زنانی که سطح قند خون سالم داشتند، در صورت داشتن سابقه دیابت بارداری، ۲.۳ برابر بیشتر در معرض کلسیفیکاسیون عروق کرونر قرار داشتند.

دیابت بارداری همچنین احتمال بروز کلسیفیکاسیون عروق کرونر را در زنان مبتلا به پیش‌دیابت (قند خون کمی افزایش یافته) و زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ تقریباً دو برابر افزایش می‌دهد.

«اریکا گاندرسون»، سرپرست تیم تحقیق از مؤسسه تحقیقاتی کیسر کالیفرنیا، در این باره می‌گوید: «دیابت بارداری می‌تواند نشان دهنده شرایط متابولیکی باشد که به مرور زمان با افزایش سن و افزایش وزن، سلامت قلب و عروق زنان را در معرض خطر قرار می‌دهد.»

وی در ادامه می‌افزاید: «حتی اگر زنان مبتلا به دیابت بارداری بعداً به سطح طبیعی قند خون برسند، این تغییرات ظریف در متابولیسم ممکن است به رگ‌های خونی آسیب برساند و باعث ایجاد پلاک در عروق کرونر وی شود که خطر بیماری قلبی را افزایش می‌دهد.»

مطالعات قبلی نشان داده است که بیماران مبتلا به دیابت بارداری در معرض خطر حملات قلبی یا سکته مغزی هستند حتی اگر در کنترل قند خون خود موفق باشند.

اما آنچه که مطالعه حاضر نشان می‌دهد این است که زنان بدون هیچ گونه علائم بیماری شریانی، در صورت سابقه دیابت بارداری، ممکن است در معرض خطر افزایش تجمع پلاک در رگهای خونی قرار داشته باشند.